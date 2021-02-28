«Убиты и старики, и ребёнок»: Массовое убийство совершено в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чудовищное убийство целой семьи было совершено сегодня в посёлке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Убиты бабушка, дедушка, их невестка и её пятилетний сын. Информацию об этом жутком преступлении уже подтвердили следователи.

— По версии следствия, днём 28 февраля в доме в посёлке Кудьма Приокского района были обнаружены мёртвыми 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка, — сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. — На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России. Сейчас на месте происшествия проводится детальный осмотр. По данному факту уже назначены экспертизы. Сейчас ведётся допрос свидетелей. С места преступления были изъяты вещественные доказательства.

По предварительным данным, преступников двое. Им обоим удалось скрыться с места преступления. Сейчас они объявлены в розыск. Известно, что мужчины вооружены холодным оружием и крайне опасны.

— Всех, кто владеет значимой для раскрытия преступления информацией, сотрудники ОВД просят сообщить её по телефону "02" или "102" с мобильного номера, — призывает полиция.