10 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 23 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 10 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 392 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, Нижегородский регион продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости COVID-19 по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 409 человек больше.

А также мы сообщали, что нижегородские бани получат "коронавирусные" субсидии.

Ранее глава Нижегородского региона Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.

Также мы передавали прогнозы: будет ли эпидемия гриппа в 2021 году и если будет, то когда?

Давид Мелик-Гусейнов опроверг возвращение дистанционного обучения в нижегородских школах.

Кроме того, нижегородцев протестируют на ВИЧ прямо на рабочих местах, а врач-невролог объяснила, как сильные морозы влияют на наше самочувствие.

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