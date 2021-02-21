Нижегородские бани получат «коронавирусные» субсидии

Субсидии на возмещение части затрат получат нижегородские предприятия банно-оздоровительного комплекса. Такое решение принято в связи с ухудшением экономической ситуации во время пандемии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Субсидии будут предоставлять на безвозмездной основе за счет средств городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Получить субсидии смогут только коммерческие бани, которые работают по тарифам, установленным администрацией города Нижнего Новгорода. Также важным условием является наличие убытков вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Получателей субсидии определят посредством конкурса. С подробными требованиями к участникам отбора можно озанкомиться тут.

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