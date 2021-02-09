Мелик-Гусейнов опроверг возможность возвращения дистанционки в школах

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг возможность возвращения дистанционного обучения. Об этом он заявил в ходе онлайн-педсовета, который проходит 9 февраля.

- Мы не планируем. Но те классы, которые уходят на карантин на ограниченное время, могут применять дистанционную форму обучения, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. - Но возвращение к дистанту во всех классах даже не рассматриваем.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Нижнем Новгороде проходит онлайн-педсовет под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова и министра образования Ольгой Петровой. В ходе мероприятия все участники могут задать свои вопросы.