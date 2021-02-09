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Нижегородцев протестируют на ВИЧ на рабочих местах

Обследования запланированы на второй квартал 2021 года
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Во втором квартале 2021 нижегородцев протестируют на ВИЧ прямо на рабочих местах. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

- Планируется, что тестирование будет добровольным, - говорится в сообщении. – Сдать анализы можно на рабочем месте. Все время обследования займет 3 минуты.

-Для сохранения продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных, большое значение имеет раннее обнаружение заболевания, - пояснила директор департамента по социальной политике Галина Гуренко. – Именно поэтому так важно начать терапию как можно раньше.

Как сообщили в администрации, проводить обследование будут специалисты «Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».