Нынешней зимой только и разговоров, что о новом коронавирусе. Однако старый привычный грипп тоже никуда не делся. Рассказываем, когда будет эпидемия гриппа 2021 в Нижнем Новгороде.- Пока в области не было выявлено ни одного заболевшего гриппом. Первые случаи в России уже выявляют в восточных регионах, но до центральной части вирус еще не дошел, - рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. - В восточных регионах России были выделены единичные случаи вируса гриппа В. В отличие от вирусов гриппа А не так активно мутирует. Поэтому он не дает взрывного роста числа заболевших. Эпидемии, связанные с этим вирусом возникают редко. А если и случаются, то растянуты во времени, отличаются небольшим количеством пораженного населения. Это, можно сказать, слабенький вариант гриппа.Будет ли эпидемия гриппа 2021 в Нижнем Новгороде, пока предсказать трудно. Окончательно это станет понятно в ближайшие недели.- Если тот вирус, который пришел в восточные регионы, имеет эпидемический потенциал, то недели через две он может прийти к нам в регион, - отметила Наталья Садыкова. - Пока о каких либо признаках эпидемии гриппа говорить не приходиться. Хочу отметить, что в отдельные годы регистрировались поздние эпидемии в период апрель-май.