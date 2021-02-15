Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди нижегородцев ходят слухи, что некоторые категории работников будут вакцинировать в «добровольно-принудительном» порядке. Например, медики и сотрудники некоторых предприятий. И, несмотря на то, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов неоднократно говорил, что вакцинация – дело добровольное, слухи о «принудиловке» в этом вопросе все еще имеют место.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь подтвердил, что вакцинировать будут лишь тех нижегородцев, которые изъявят такое желание. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Могут ли на предприятии "заставить" делать прививку от ковида?», - поинтересовалась у него одна из подписчиц.

«Конечно нет, вакцинация добровольная», - коротко ответил глава региона.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым вводятся некоторые послабления коронавирусных ограничений. Так, например, открываются фудкорты, разрешается проведение выставок и конгрессов, увеличивается число зрителей на трибунах во время спортивных матчей.