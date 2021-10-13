Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 октября 2021 года: число суточной вакцинации в регионе выросло на 100,8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 13 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 655 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 177 060 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 514 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 160 723 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 005 человек, ещё тридцать три нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 14 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 13 октября Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (17 413 человек) и Ленинский (10 885 человек) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (5 119 человек).

Напомним, что 63 школы в Нижнем Новгороже частично перешли на дистанционное обучение. А пенсионерам тем временем рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и без необходимости не посещать места скопления людей.

Также известно, что на 100,8% выросло число суточной вакцинации в регионе. Кроме того, в связи с новыми ограничительными мерами попасть на колесо обозрения на площади Сенной можно только по QR-кодам и «Мультипассам».

- «Мультипасс 800» представляет собой бедж в цифровом и в пластиковом виде, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. - Теперь его можно получить в любом отделении МФЦ.

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