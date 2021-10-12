Нижегородцы смогут получить мультипассы в МФЦ

Жители Нижегородской области теперь смогут получить мультипассы для посещения массовых мероприятий в любом отделении МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- «Мультипасс 800» представляет собой бедж в цифровом и в пластиковом виде, - напомнили в сообщении. - Документ действует на территории региона в период противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.

Чтобы получить мультипасс, достаточно прийти в любое отделение МФЦ с удостоверяющим личность паспортом и сертификатом о вакцинации. Также необходимо указать СНИЛС и номер мобильного телефона, к которому будет привязан мультипасс. Вслед за этим нужно будет сфотографироваться. После этого в течение пяти рабочих дней документ будет изготовлен и готов к выдаче.