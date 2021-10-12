На 100% выросло число суточной вакцинации в Нижегородской области

Число суточной вакцинации в Нижегородской области выросло на 100,8%. Таковы данные в сравнении вторника на этой неделе ко вторнику на прошлой, заявил министр регионального здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Поторопитесь пройти вакцинацию как можно быстрее, в ближайшей перспективе ожидается еще более резкий рост спроса, - предупредил министр.

По данным нижегородского минздрава на утро 12 октября, всего привито 1 056 650 нижегородцев, из них второй компонент получили 992 012 человек. За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 5 850 нижегородцев.

Ранее господин Мелик-Гусейнов заявлял, что перебоев с поставками вакцин в Нижегородской области нет. К 1 ноября по плану министерства здравоохранения в регионе должны быть привиты два миллиона человек.