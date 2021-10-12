В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 177 060 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 71 847 зараженных, а остальные 105 213 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (14 572 человека) и на Бору (8 972 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (342 человека) и Спасском районе (336 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 17 413

Ленинский – 10 885

Советский – 9 653

Московский – 8 099

Сормовский – 7 863

Канавинский – 7 652

Приокский – 5 163

Нижегородский – 5 119

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!