Нижегородцы старше 65 лет должны быть переведены на дистанционную работу

Работодатели в приоритетном порядке должны перевести нижегородцев старше 65 лет на дистанционку. Об этом напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пенсионерам также рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и без необходимости не посещать места скопления людей.

- Растет количество госпитализаций, больше стало пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Возраст и хронические заболевания – дополнительный фактор риска. Особенно необходима осторожность в период сезонного подъема заболеваемости, - уточнил глава региона.

В условиях тяжелой эпидемиологической обстановки свою помощь пенсионерам продолжают оказывать волонтеры, в рядах которых сейчас трудится более 1 тысячи человек. Добровольцы также помогают персоналу в медицинских учреждениях: они печатают направления на ПЦР-анализы, доставляют ПЦР-анализы в лабораторию, помогают вести учет в картотеке, доставляют лекарства для пациентов с COVID-19.

- Волонтеры Победы ежедневно оказывают помощь врачам городских поликлиник. Перед сменой каждый волонтер проходит профессиональный инструктаж, - рассказала руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. - Для нас очень важно, что в этот сложный период мы можем облегчить нагрузку на врачей и медицинский персонал.

Чтобы стать волонтерам необходимо пройти регистрацию на сайте, дождаться звонка специалиста, а затем пройти тестирование и собеседование.

Тем временем пенсионеры могут обращаться за помощью по доставке продуктов и медикаментов ежедневно с 9 утра до 9 вечера по телефону: 8(831) 410−81−10.

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