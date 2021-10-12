Ещё 655 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 12 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 177 060 человек. За последние сутки было выявлено 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 514 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 160 723 жителя региона.

К сожалению, число умерших выросло до 7 005 человек, ещё 33 нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время всего привито 1 056 650 нижегородцев, из них второй компонент получили 992 012 человек, - рассказали в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

Напомним, что ранее в регионе был выявлен первый случай заболевания микст-инфекцией, когда пациент заболел одновременно коронавирусом и риновирусной инфекцией.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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