63 школы Нижнего Новгорода частично перешли на дистант. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде 63 школы частично перешли на дистанционное обучение. Занятия здесь проходят в смешанной форме: как очной, так и дистанционной. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском департаменте образования.

- На сегодняшний день отсутствуют школы, в которых организовано обучение только в дистанционной форме, - подчеркнули в депобре.

Ситуация с заболеваемостью коронавиурсом в Нижегородской области по-прежнему остается напряженной. Ежедневно регистрируется более 600 новых случаев заражения. В связи с этим с 6 октября в регионе были введены новые коронавирусные ограничения.

В соответствии с новым указом губернатора, муниципалитеты теперь могут сами принимать решения о переводе школьников на дистанционное обучение. Речь идет об учениках 6-8 и 10-х классов. Решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологических требований.

- В прошлом году в период подъема заболеваемости в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона, - напомнил Глеб Никитин. - Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко. Муниципалитеты смогут сами принимать решения в зависимости от уровня заболеваемости.