Прокатиться на колесе обозрения на площади Сенной можно по QR-кодам и «Мультипассам»

Посещение колеса обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде теперь возможно только по QR-кодам и по «Мультипассам». Об этом сообщается на официальной странице аттракциона в Инстаграм.

Данная мера была принята в связи с изменениями в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», направленного на уменьшение роста заболеваемости COVID-19.

- Просим вас соблюдать меры безопасности! – напоминают посетителям в социальных сетях.

Так, чтобы прокатиться на колесе обозрения нижегородцы сначала должны пройти online-регистрацию на сайте, а на месте предоставить сотрудникам аттракциона либо сертификат о вакцинации, либо мультипасс.

Напомним, что открытие нового колеса обозрения состоялось в середине августа и корреспондент «Комсомолки» в числе первых прокатился на аттракционе, чтобы показать, какие виды открываются с высоты.

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