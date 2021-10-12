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Общество12 октября 2021 10:34

Прокатиться на колесе обозрения на площади Сенной можно по QR-кодам и «Мультипассам»

Данная мера связана с высоким ростом заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Посещение колеса обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде теперь возможно только по QR-кодам и по «Мультипассам». Об этом сообщается на официальной странице аттракциона в Инстаграм.

Данная мера была принята в связи с изменениями в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», направленного на уменьшение роста заболеваемости COVID-19.

- Просим вас соблюдать меры безопасности! – напоминают посетителям в социальных сетях.

Так, чтобы прокатиться на колесе обозрения нижегородцы сначала должны пройти online-регистрацию на сайте, а на месте предоставить сотрудникам аттракциона либо сертификат о вакцинации, либо мультипасс.

Напомним, что открытие нового колеса обозрения состоялось в середине августа и корреспондент «Комсомолки» в числе первых прокатился на аттракционе, чтобы показать, какие виды открываются с высоты.

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