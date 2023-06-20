Седьмой отравившийся сидром «Мистер Сидр» в Нижегородской области госпитализирован в токсикологию

Мужчина купил опасный сидр неделю назад. Фото: Марина ДОЛГОВА

Еще один случай отравления смертельно опасным сидром «Мистер Сидр» зафиксирован в Нижегородской области. Об этом во вторник, 20 июня сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. По словам министра, вечером 19 июня нижегородец решил попробовать напиток, купленный неделю назад. В итоге мужчина чуть не расстался с жизнью.

- В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Диагноз подтвержден лабораторно. Пациент экстренно переведен в областной токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода, - написал министр в своем Телеграм-канале.

Где именно он приобрел опасный напиток, который ищут и изымают из магазинов и со складов по всей стране, пока неясно.

Напомним, новости об опасном напитке «Мистер сидр» прогремели по всей России. На самом деле это никакой не сидр, а смесь дешевого спирта с подобием фруктового сока. Ни о какой уникальной технологии приготовления и речи быть не может. Себестоимость этого пойла намного ниже любого сидра, что на руку владельцам небольших сетевых магазинов, которые закупают по цене воды, а продают как обычный сидр. Как итог, сидром-убийцей отравились уже более ста человек в разных регионах страны. К сожалению, созданная в Самарской области отрава доехала и до нашего региона. Так, на улице Кузбасской областного центра накрыли склад с ядовитым напитком, но сидр-убийца уже успел просочиться на полки разливаек Богородске. Шестеро богородчан приобрели «Мистер Сидр» в местной торговой сети «Кружка». В результате двое из них умерли сразу, далее в реанимационном отделении больницы один за другим скончались еще два отравившихся. Человеческий организм просто не справился с негативными эффектами от сравнительно небольшой порции ядовитого сидра. Исследования показали, что «Мистер Сидр» содержал метанол, от которого люди слепнут и умирают. Симптомы отравления всегда примерно одинаковые — тошнота, рвота, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, сильная головная боль, двоение в глазах, мушки перед глазами или черно-белое зрение, а также слепота. Пациент может не сразу понять в чем дело, списать все на недомогание. Потраченное впустую время может стоить ему жизни, поэтому нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Но, конечно же, наиболее ценный совет в сложившейся ситуации — не покупать и не пить сомнительные напитки, не экспериментировать с горячительным.

- Воздержитесь от покупки и употребления сидра и алкогольных коктейлей, - предостерег нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что по факту массового отравления сидром в Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Что же касается самого производителя сидра Анара Гусейнова, до 4 августа он будет находиться в Ульяновском СИЗО. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вынесли шесть тонн метанола и никто не заметил:

Как спирт со склада МВД превратился в ядовитый «Мистер сидр» (подробности)

Рейды по магазинам, жертвы, состояние пострадавших:

Вся хронология массового отравления опасным напитком «Мистер сидр» в Нижегородской области (подробности)

Он умер сразу, а она через 10 часов:

Подробности отравления напитком «Мистер сидр» супружеской пары из Богородска (подробности)

Еще одна жертва отравления «Мистером Сидром» скончалась в Нижегородской области:

Таким образом, от опасного напитка погибли четыре человека (подробности)