Рейды по магазинам, жертвы, состояние пострадавших: Вся хронология массового отравления опасным напитком «Мистер сидр» в Нижегородской области. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Вот уже несколько дней главной новостью остается волна отравлений суррогатным сидром, прокатившаяся по Приволжью. По данным на 8 июня, от «Мистера сидра» по стране скончались уже 33 человека, еще 70 оказались на больничных койках. К сожалению, не обошлось без жертв и в Нижегородской области. Здесь от самарского пойла умерла супружеская пара из Богородска. Еще четверо угодили в реанимацию, сейчас за их жизнь борются врачи. «Комсомолка» восстановила всю хронологию событий.

Купили в местной разливайке

Первые сообщения о массовых отравлениях пенным напитком «Мистер сидр» стали поступать утром 5 июня из Ульяновска. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья – Самаре, Пензе, Удмуртии и в Нижегородской области.

В нашем регионе эпицентром оказался Богородск, где жители купили опасный напиток в одной из местных разливаек. Для супружеской пары Агаповых эта покупка оказалась смертельной: сначала от сидра умер 50-летний Сергей, а спустя девять часов его 47-летняя супруга. Разливной напиток они покупали изредка на протяжении нескольких лет, но прежде никаких последствий не было.

Сергей умер, едва отведав опасного сидра. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Серегу я знаю больше 30 лет, вместе учились в ПТУ. По молодости шпанистый был, нигде не работал, - вспоминает в разговоре с «КП-Нижний Новгород» знакомый Сергея Алексей. – Но был очень рукастый: людям в городе крыши делал, все в руках у него играло. Его у нас в микрорайоне все уважали: он заводной был, красноречивый, с людьми всегда легко разговаривал. Очень его жалко!

Подозрительно дешево

Помимо погибших супругов, сидром отравились еще четверо жителей Богородска. У всех одинаковые симптомы: тошнота, рвота, судороги и слепота.

- Воздержитесь от употребления сидра и алкогольных коктейлей, - призвал нижегородцев региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, едва стало известно о массовом отравлении. - Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете тошноту, рвоту, сильные головные боли, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота – немедленно вызывайте скорую помощь.

Четверо пострадавших остаются в больницах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как оказалось, все пострадавшие покупали «Мистер сидр» в одной сети местных разливаек, разбросанных по городу. По словам жителей, на протяжении многих лет в них всегда был аншлаг из-за необычно дешевого алкоголя.

- Покупателей было море! И стар, и млад сюда шли целыми днями. Человек 60-70 за день проходило! Это чудо, что отравились только шесть человек, - признаются продавцы соседних магазинов.

Сейчас все магазины той самой злополучной сети закрыты. На двери красуется надпись, написанная фломастером «Учет. Временно не работает». Свет в магазине потушен, хотя за дверью раздаются шорохи – видно, что разговаривать с посетителями продавцы разливайки желанием не горят.

Вся сеть магазинчиков, где приобрели сидр, оказалась открыта. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Несмотря на популярность, некоторые все же догадывались, что с этими магазинчиками не все чисто. Больно уж низкие цены были на весь ассортимент.

- Честно скажу, я всегда подозревал, что в этом магазинчике что-то неладное, - признался хозяин местного кафе, расположенного неподалеку. – Судите сами, я покупаю литр пива от производителя за 85 рублей, а у них оно продается людям за 95 рублей. Ясно же, что наценка не может быть всего 10 рублей. Ведь аренда, коммуналка, доставка – это все оплачивать надо! Они что, себе в убыток торгуют? Ясно, что это какая-то поддельная бодяга! А народу толпы были!

Сейчас от этих толп не осталось и следа. Возле многочисленных разливаек непривычно пусто. Громкие новости о смертельном отравлении облетели весь город и не на шутку напугали горожан. Теперь они стараются избегать даже тех мест, где продавцы с готовностью показывают лицензии и документы.

- Да, спрос заметно упал, - вздыхают продавцы за прилавками оставшихся алкомаркетов. – Понятное дело, сейчас никто не рискует. В первый день еще не все знали, поэтому приходили. Да только мы закрыты были – полиция проверяла документы и товар. А теперь уж весь город новости облетели.

Изъяли 1,5 тысячи литров

Сразу после первых сообщениях об отравлениях полиция отправилась в рейды по магазинам, тщательно проверяя документы и изымая всю подозрительную продукцию. И не зря - в первый же день на территории области был обнаружен оптовый склад, наполненный тем самым «Мистером сидром».

Всего в Нижегородской области было изъято 1,5 тысячи литров "Мистера сидра". Фото: Прокуратура Нижегородской области

- Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Всего за время рейдов на территории области было изъято свыше 1,5 тысяч литров смертельного сидра. Тем временем к делу подключились следователи.

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

БДИ!

Симптомы отравления опасным алкоголем:

- тошнота

- рвоту

- сильные головные боли

- боли в животе и икроножных мышцах

- судороги

- мерцание или мушки перед глазами

- двоение в глазах

- слепота

КОМПЕТЕНТНО

Как защитить себя от суррогата?

Светлана Мудрова, главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РФ по ПФО, заведующая токсикологическим отделением городской больницы №33 Нижнего Новгорода:

- К сожалению, случаи отравления суррогатами алкоголя – не редкость. При их употреблении может пострадать центральная нервная система, желудок, печень, почки и другие органы человека. В самых тяжелых случаях наступает смерть. Важно не просто очень аккуратно относиться к употреблению алкоголя, но и уделять самое серьезное внимание тому, где и у кого приобретается эта продукция. Следует отказаться от покупки напитков неизвестного происхождения, если вы не обладаете информацией о том, кто производит его и какой у него состав. Самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих, – полностью воздержаться от употребления алкоголя.

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