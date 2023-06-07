Он умер сразу, а она через 10 часов: Стали известны подробности отравления самарским сидром супружеской пары из Богородска

В составе этого сидра был смертельно опасный метиловый спирт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России продолжают обсуждать шокирующие новости об отравлении людей опасным напитком «Мистер сидр». Содержащий метанол сидр-убийцу создали в Самарской области и разливали во множестве торговых точек в Поволжье. Как итог, 32 человека скончались, еще более 60-ти оказались на больничной койке. Случаи отравления были зафиксированы и в Нижегородской области, причем один из них привел к гибели супругов из Богородска.

Все произошло днем субботы 3 июня. Сергей и его жена Светлана зашли в сетевой магазин «Кружка» недалеко от дома и прикупили там сидра со вкусом «Мохито». Других напитков не брали. Практически сразу же после употребления слабоалкогольного напитка оба почувствовали себя плохо.

- Дома были, он начал блевать. Пошел в туалет и упал, и все, мертвый. А она вечером сразу [после употребления] захотела спать. Я же не знала, когда они этого «Мохито» выпили. Она [Светлана] через 10 часов после него умерла, - поделилась подробностями с «Кстати» мама погибшего мужчины Лидия Агапова.

Узнав о гибели Сергея, мать Светланы Любовь поехала к дочери, но в живых ее уже не застала.

- Они думали, может быть, она отравилась, чего-то напилась. «Мохито» у них было. Говорят, этим «Мохито» отравилось полстраны уже, - заметила женщина.

По словам родных, сидр супруги брали несколько лет. Нечасто, но брали, приговаривая: «Да это же компот!».

- Мы не знаем, что они употребляли. Там работают правоохранительные органы. Я знаю, что вчера они выезжали и изымали все, что есть в доме, - прокомментировала главный врач Богородской ЦРБ Светлана Тебекина.

Этим опасным напитком в общей сложности отравились шестеро богородчан. Уже известно, что как и в других случаях, в крови пострадавших нашли следы смертельно опасного метилового спирта. Тем не менее, продавцы магазинов той самой сети «Кружка» отрицают сотрудничество с самарскими поставщиками.

- Из-за того, что в нескольких регионах были смерти из-за сидра, сейчас полицейские ходят и всех проверяют. У нас изъяли на экспертизу одну кегу «Пина Колады». Поставщика не скажу точно, но не тот производитель. У нас даже на коробке вообще другая этикетка. Самарских вообще нет. Мы самарское возили очень давно, но у нас все по лицензии. Без лицензии они не повезут, - объяснила продавец магазина Дарья.

К слову, та самая точка на Котельникова, где покупали сидр Сергей и Светлана, во вторник была закрыта якобы на учет. По словам держателей расположенных по соседству торговых точек, посетителей там было много, а напитки продавались по подозрительно низким ценам.

Напомним, по факту массового отравления людей сидром в Богородске возбуждено уголовное дело. В общей сложности в ходе рейдов, проходивших в Нижегородской области, было изъято около полутора тысяч литров алкогольной продукции.