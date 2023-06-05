Первые случаи отравления сидром в Нижнем Новгороде: Несколько человек погибли, еще несколько в реанимации

Нижегородцы отравились паленым алкоголем «Мистер Сидр», от которого погибли уже десятки человек. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Волна отравлений смертельно опасным алкоголем «Мистер Сидр» докатилась до Нижнего Новгорода. Несколько человек скончались, еще несколько находятся в реанимации.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На данный момент есть пострадавшие в Ульяновской и Самарской области, а также в республике Удмуртия. И вот теперь и в Нижегородской области.

- В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

В связи с этим медики рекомендуют нижегородцам воздержаться от приема любых алкогольных напитков неизвестного происхождения. Особенно опасен разливной алкоголь сидр. Также стоит отказаться от многокомпонентных коктейлей в ресторанах и кафе.

Между тем, в Нижегородской области обнаружен оптовый склад, полный смертельно опасного напитка «Мистер сидр».Точные объемы изъятой продукции пока не сообщаются.

- Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции.

КОНКРЕТНО

Как защитить себя от отравления суррогатным алкоголем?

1. Воздержитесь от приема ЛЮБЫХ алкогольных напитков, происхождение которых вам неизвестно. Особенно опасен разливной алкоголь и сидр.

2. Воздержитесь от приема многокомпонентных коктейлей в ресторанах и в кафе. Владельцам таких ресторанов - незамедлительно обратить внимание на происхождение напитков и ингредиентов. Если у вас вызывает сомнение их происхождение, ни в коем случае не использовать в работе. Сообщите об этом в Роспотребнадзор. Помните об ответственности за причиненный вред здоровью человека.

3. Если вы почувствовали сильное недомогание в связи с приемом алкогольных напитков, незамедлительно обратитесь к медикам за помощью.

4. Если вы знаете о точке продажи суррогатного алкоголя, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

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