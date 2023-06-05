Оптовый склад «Мистера сидра», от которого скончались уже 18 человек, нашли в Нижегородской области. ФОТО: ГУ МВД по Ульяновской области.

В Нижегородской области обнаружили оптовый склад смертельного опасного напитка «Мистер сидр», от которого по всей стране погибли уже 18 человек. Напомним, отравление паленым разливным сидром началось в Ульяновской области с 12 человек, 6 из которых скончалась. Вскоре количество жертв увеличилось до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья.

На данный момент есть пострадавшие в Ульяновской и Самарской области, а также в Республике Удмуртия. Сразу после этого продукцию сомнительного производителя стали изымать из оборота по всей стране, а полиция начала тщательные проверки оптовых складов. Обнаружили смертельно опасный сидр и в Нижегородской области.

Вся партия теперь изъята. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции.

В связи с этим нижегородцев призвали не покупать алкоголь под маркой «Мистер Сидр» с разными вкусами.

- Сейчас во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест реализации алкогольной продукции, - подчеркнули в полиции.

Тем временем димитровградские специалисты следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области завели уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, которое привлекло к смерти двух и более лиц».

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