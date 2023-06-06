Рвота, судороги, слепота: Нижегородские медики назвали симптомы отравления суррогатным сидром, от которого умерли уже 26 человек по стране

Давид Мелик-Гусейнов назвал симптомы отравления смертельно опасным сидром. ФОТО: УВД по Ульяновской области.

Главной новостью в Нижегородской области остается массовое отравление суррогатным сидром. По неофициальным данным, в Богородске от него скончались двое. Еще несколько человек остаются в реанимации, за их жизнь борются врачи. В целом по стране число жертв выросло до 26 человек.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На данный момент жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской и Самарской области, а также в республике Удмуртия. К вечеру 5 июня стало известно о первых жертвах смертельно опасного напитка в Нижегородской области. Тем временем медики назвали первые симптомы отравления суррогатом.

- Воздержитесь от покупки и употребления сидра и алкогольных коктейлей, - призвал нижегородцев региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. -

Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете тошноту, рвоту, сильные головные боли, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота – немедленно вызывайте скорую помощь.

В настоящее время по факту отравления уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека умерли в Богородске от отравления сидром

Еще несколько человек остаются в реанимации (подробности)

Отделался предупреждением за нарушения: что известно о самарском производителе сидра, от которого умирают люди

Производителя смертельного сидра под Самарой уже судили за торговлю алкоголем без сертификата (подробности)

«Даже названия такого не слышали»: Продавцы нижегородских магазинов открестились от опасного сидра, от которого умерли 18 человек

Нижегородская полиция изымает из продажи смертельно опасный «Мистер сидр» (подробности)