«Собиралась вести дочек в 1 класс»: сотрудница МВД умерла от «Мистера Сидра» спустя полторы недели в коме

У молодой женщины осталось двое маленьких детей. Фото: Личная страница Вконтакте.

32-летняя Ксения Л. из небольшого городка Богородск Нижегородской области всегда была энергичной и сильной духом женщиной. Она сделала хорошую карьеру на госслужбе, создала крепкую семью и жила благополучно, пока вдруг полторы недели назад в одном из местных магазинчиков не купила разливной сидр с фруктовым вкусом. После употребления напитка ей стало плохо, и с признаками отравления ее доставили в местную больницу. Ксения впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Полторы недели врачи боролись за жизнь красавицы, но, к сожалению, оказались бессильны: ночью 13 июня Ксения пополнила список жертв злополучного напитка «Мистер Сидр». В ее крови, как и у других пострадавших, был обнаружен метанол.

– Медики изо всех сил пытались спасти пациентку, но доза метанола была фатальной, – сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Родные и близкие девушки, которые молились и переживали за нее все эти дни, не понимают, как это могло произойти.

– Ксюша никогда не пила подобные напитки! Я ни разу не видела, чтобы она пила вино, а тем более подобные вещи! – призналась «Комсомолке» ее знакомая Ирина.

По словам Ирины, внутри кареглазой красавицы скрывался стальной стержень, ведь Ксения около семи лет посвятила работе инспектором в пожарной части. Она была первой девушкой в мужском коллективе и старалась ни в чём не уступать коллегам, постоянно самосовершенствуясь.

– Ксюша всегда дарила всем заботу и улыбки! Она была очень добрая, открытая и весёлая. Очень приятная в общении. Всегда улыбалась и очень любила жизнь, – продолжает Ирина. – Все, кто знал Ксюшу, с точностью скажут, что она была до бесконечности энергичная, она была генератором идей!

По словам друзей, любая встреча с Ксенией не обходилась без смеха и шуток, она всегда была душой компании. Знакомые сравнивают её с ярким солнышком - такой она была и для своих двух дочерей-близняшек. Ксения была заботливой и любящей матерью, и уже 1 сентября готовилась вести девочек в первый класс. Не так давно она трогательно поздравляла в соцсети своих дочек, написав: «Знайте, вместе вы – сила! Вы есть друг у друга. А мы с папой всегда будем рядом, поддержим вас и во всём поможем».

Последний год женщина работала в полиции и зарекомендовала себя среди коллег как ответственный и надежный сотрудник. С мужем она купила машину и построила дом.

Напомним, что волна массовых отравлений сидром прокатилась по России в начале июня. Первые пострадавшие появились в Ульяновской области, вскоре - в Самарской, Пензенской, Курганской, Нижегородской областях и в Удмуртии.

Всего в нескольких регионах страны сидром отравилось 108 человек. В Нижегородской области от смертельного сидра скончались четыре местных жителя. Ещё один человек продолжает лечение в больнице. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

После массового отравления сидром в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже изъяли около шести тонн смертельного зелья в разных регионах страны, в том числе и в Нижнем Новгороде. Главный подозреваемый - владелец небольшого ООО «Анди» из Самарской области, тот самый производитель сидра, которым отравились в Ульяновске и других городах. Анар Гусейнов по решению суда сейчас находится в Ульяновском СИЗО. Срок заключения назначен пока до 4 августа.

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