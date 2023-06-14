Еще одна жертва отравления «Мистером Сидром» скончалась в Нижегородской области

У молодой женщины осталось двое маленьких детей. Фото: Личная страница Вконтакте

В Нижегородской области скончалась еще одна жертва массового отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр» - жительница Богородска умерла в больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

- Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной, - констатировал глава минздрава.

32-летняя Ксения Л. была доставлена в больницу полторы недели назад с признаками отравления метанолом – она оказалась в числе тех, кто употреблял тот злополучный сидр самарского производства. У пациентов наблюдалась тошнота, рвота, судороги и нарушения зрения. Ксения впала в кому и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачи оказались бессильны. У молодой женщины остались двое маленьких детей-двойняшек, пишет «Богородск24». Известно, что она работала в полиции.

Таким образом, Ксения стала четвертой жертвой, умершей от суррогатного сидра в Нижегородской области.

- В настоящий момент в больнице продолжает лечение один человек. Его состояние - средней степени тяжести, - подчеркнул министр нижегородского здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Мистер Сидр" поставляли в несколько регионов страны. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Напомним, волна массовых отравлений сидром прокатилась по России в начале июня. Первые пострадавшие появились в Ульяновской области, вскоре - в Самарской, Пензенской, Курганской, Нижегородской областях и в Удмуртии. В общей сложности пострадали более 100 человек: 69 оказались в больнице, 37 погибли. В Нижегородской области сидром отравились 6 человек – все они жители Богородска. Двое из них скончались сразу, за жизнь еще четверых боролись врачи. К сожалению, один из пациентов умер в выходные, а сегодня трагичный список пополнила 32-летняя Ксения Л.

После массового отравления сидром в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже изъяли около шести тонн смертельного зелья в разных регионах страны, в том числе и в Нижнем Новгороде. Главный подозреваемый - владелец небольшого ООО «Анди» из Самарской области, тот самый производитель сидра, которым отравились в Ульяновске и других городах. Анар Гусейнов по решению суда сейчас находится в Ульяновском СИЗО. Срок заключения назначен пока до 4 августа.

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