Спасение Артемки и тигриная верность: Топ-7 животных, поразивших нижегородцев в 2022 году. ФОТО: АртЛуга

Уходящий 2022 год принес нижегородцам много тревог, грусти и печали. Однако было и немало радостных событий. Чтобы заставить вас еще раз улыбнуться, «Комсомолка» собрала ТОП-7 самых милых новостей уходящего года про братьев наших меньших.

Вега и Барсик, покорившие всех своей любовной историей

ФОТО: зоопарк Лимпопо

В преддверии Дня семьи, любви и верности бенгальские тигры Вега и Барсик в нижегородском зоопарке «Лимпопо» покорили всех своей нежностью, теплотой и лаской по отношению друг к другу. Семейная идиллия попала на видео сотрудников зоопарка.

Буквально полгода назад тигры впервые стали родителями, однако чувства их все еще свежи. На кадрах, облетевших социальные сети, видно, как две больших полосатых кошки трутся друг об друга головами. Вега встает, делает круг, ложится перед Барсиком и подставляет другую сторону головы, будто бы намекая: «Еще и за правым ушком почеши!». Удивительная тигриная верность поразила нижегородцев и даже стала мемом.

Бесстрашная Кира, защитившая ребенка от мужчины с ножом

ФОТО: котопесокафе "Мурррчим"

А вот дворняга Кира из котопесокафе «Мурррчим» неожиданно для себя стала настоящей героиней. Выйдя на прогулку с 13-летней нижегородкой, она защитила ее от мужчины с ножом.

- Дело было в воскресенье, 27 ноября, - вспоминают сотрудники кафе. - Семья девочки занимается волонтёрством в кафе не первый год. Девочка тоже не раз здесь бывала, поэтому мы и разрешили ей одной погулять с Кирой. Были уверены, что ничего страшного не произойдет.

Однако посреди бела дня в сквере в самом центре Нижнего Новгорода на подростка напал мужчина с ножом. Сама не на шутку перепугалась. К счастью, рядом была Кира. Дворняга бросилась на защиту ребенка и укусила нападавшего.

- Никто из нас не ожидал такого поступка от Киры, - признаются сотрудники кафе. – Ведь она сама по себе трусишка: всегда боялась машин, громких звуков и скопления людей.

Лебеденок Артемка, оставшийся зимовать в полынье

ФОТО: АртЛуга

В середине ноября вся Нижегородская область с замиранием сердца следила за спасением лебеденка Артемки, обосновавшегося в Артемовских лугах. В отличие от всех остальных сородичей, кроха не мог улететь с озера из-за поврежденного крыла. На помощь ему поспешили сотрудники МЧС. В спасательной операции они задействовали две моторные лодки и даже промышленный квадрокоптер.

– Резиновые лодки пробирались к лебедю по льду, как настоящие ледоколы, а лебедь уже мог плавать только в небольшой полынье, которую сам себе и согревал, – описали происходящее представители АртЛугов.

Вытащили птицу из воды всего за 15 минут, так как вставший на озере лёд мешал лебедёнку перемещаться. Вскоре птицу доставили на берег и погрузили в машину.

Спасенного лебеденка тут же доставили в зоопарк «Лимпопо», где его первым делом осмотрели ветеринары.

- Как мы и предполагали, травма у лебедя приобретенная. По словам медиков, у лебедя нет открытой раны, но они отметили ссадину и внутреннюю гематому от перелома, – сообщили представители «АртЛугов». – Мы вовремя спасли Артёмку – у него мозоль всё ещё хрящевая, не успела окостенеть.

Кот Рыжик, проехавший автостопом тысячу километров

ФОТО: Avito

Очаровательный рыжий кот сумел покорить всю Нижегородскую область своей смекалкой и любовью к путешествиям. Как рассказала жительница Санкт-Петербурга Анна, вместе с семьей они проделали большой путь из северной столицы в Нижний Новгород. Во время одной из стоянок, недалеко от города Богучар в Воронежской области, в их машину вероломно пробрался крупный рыжий кот.

- Он ходил вокруг домиков для кемпинга, стал залезать к нам в машину, - рассказывает Анна. - Хозяйка кемпинга рассказала - вероятно, его выкинули, потому что всех местных котов они знают. Кот очень ласковый. Пока мы собирались в дорогу, он бродил вокруг. Подумали, если сам не сядет, брать не будем. Запрыгнул.

Милая кошачья мордашка и упрямство рыжего сразили хозяев машины наповал. Пушистого наглеца решили взять с собой, ведь оставаться он категорически отказывался.

- С удовольствием с нами всю дорогу ехал, часов десять или одиннадцать. Без переноски, без всего. Сидел, смотрел в окно, спал с ребенком. Все время мурчал. Вместе с ним мы проехали Ростов, Липецк, Владимирскую область и Нижегородскую область.

Скиф, отыскавший пропавшего подростка

ФОТО: ГУ ФСИН по Нижегородской области

Около шести вечера 10 ноября подросток ушел из своего дома в селе Ошминское, но так и не вернулся. Может быть, повздорил с родственниками, а может быть, без предупреждения отправился в одиночный поход — теперь это уже не имеет значения. Родные не на шутку испугались. По факту исчезновения подростка автоматически возбудили уголовное дело.

К поискам присоединился инструктор–кинолог кинологического отделения отдела охраны исправительной колонии №12 Николай Чернов со служебной собакой по кличке Скиф. Пес, который обычно охраняет колонию, сразу стал принюхиваться, а вскоре взял след. Кинолог пошел вместе с ним.

- В лесном массиве недалеко от села Ошминское Николай обнаружил запасы продуктов питания и место ночлега подростка, - рассказали в ГУФСИН России по Нижегородской области.

Николай решил продолжить поиски и еще раз проверить прилегающие территории. Скиф повел мужчину на запад, и в скором времени они обнаружили паренька. К счастью, он был жив и здоров.

Кот Филимон, подрабатывающий секретарем в Керженском заповеднике

ФОТО: Керженский заповедник

Лучше всех о делах компании всегда знает личный помощник руководителя. В Керженском заповеднике эту функцию уже 5 лет исполняет весьма солидный черный кот Филимон. Работа у пушистого секретаря очень ответственная — следить за порядком в документах, хранить секреты учреждения.

- Секретарь отвечает за хранение документов. Пока Филимон спит на папках с приказами, никто их из-под него просто так достать не может. Секретарь умеет обращаться с оргтехникой – и наш Филимон тоже! Он умеет спать на клавиатурах, принтерах и системных блоках, - смеются сотрудники заповедника.

К слову, у пушистого работника есть свой коврик для кота. А притягательный внешний вид и коммуникабельность делают Филимона одним из самых харизматичных сотрудников заповедника.

Лоси, устроившие пир на озимом поле

Лоси вышли полакомиться озимыми посевами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области лесники сняли на камеру редкое явление: большую группу лосей, которая вышла на поле полакомиться озимыми посевами. На кадрах, опубликованных минлесхозом, можно насчитать не менее 15 особей, которые рассредоточились по краю поля и устроили самый настоящий лосиный пир. Одни животные ели стоя, другие наклонились к самой земле, подогнув передние ноги.

Как пояснили специалисты, уникальность этого явления заключается в том, что лоси – не стайные животные, и для них не характерно собираться в большие группы.