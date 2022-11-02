Лосиный пир на озимом поле попал на видео в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области лесники сняли на камеру редкое явление: большую группу лосей, которая вышла на поле полакомиться озимыми посевами. На кадрах, опубликованных минлесхозом, можно насчитать не менее 15 особей, которые рассредоточились по краю поля и устроили самый настоящий лосиный пир. Одни животные ели стоя, другие наклонились к самой земле, подогнув передние ноги.

- На видео зафиксирована группа лосей на поле с озимой пшеницей – это одно из любимых лакомств сохатых. Такая подкормка очень важна перед долгими зимними месяцами, когда в рационе их кормовой базы будут только ветки, - рассказали в областном минлесхозе. Где именно произошло нашествие лосей, в ведомстве не раскрывают, чтобы не подвергать животных опасности.

Как пояснили специалисты, уникальность этого явления заключается в том, что лоси – не стайные животные, и для них не характерно собираться в большие группы. Лоси – это самые крупные представители семейства оленевых, но в отличие от своих сородичей оленей они ведут обособленную жизнь.

Для поддержания численности животных и сохранения среды их обитания в регионе с 2018 года действует программа «Охрана животного мира Нижегородской области».

В целях программы каждый год организуются «лесные рестораны» для жителей леса. Например, выкладывается соль для лосей и зайцев, для тетеревиных птиц делают галечники и порхалища, для косуль готовят корм из сена из корнеплодов. Таких «лесных ресторанов» в Нижегородской области около 2,5 тысячи для лосей и 8,5 тысячи - для зайцев.

Благодаря проекту в Нижегородской области зафиксировано увеличение численности лося, косули и зайца-беляка. В настоящее время насчитывается 22,6 тысячи особей лося, 2,9 тысячи европейской косули и 41,9 тысячи особей зайца-беляка.

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