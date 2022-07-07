Образец любви и верности: романтическая встреча бенгальских тигров Барсика и Веги попала на видео

Романтическая сцена Барсика и Веги попала на видео. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В преддверии Дня семьи, любви и верности бенгальские тигры в нижегородском зоопарке «Лимпопо» покорили всех своей нежностью, теплотой и лаской по отношению друг к другу. Сотрудники зоопарка сняли на видео и показали, как выглядит семейное счастье Веги и Барсика. Буквально полгода назад тигры впервые стали родителями, а сейчас они продолжают чтить семейные ценности. Две больших полосатых кошки трутся друг об друга головами и получают от этого настоящее удовольствие. Вега встает, делает круг, ложится перед Барсиком и подставляет другую сторону головы, будто бы намекая: «Еще и за правым ушком почеши!», и он чешет. Наконец, парочка замечает притаившегося папарацци и видео обрывается.

Как рассказали в зоопарке, приблизительно 3 недели назад у тигров начался брачный период. То самое время, когда их можно застать вместе в умилительных позах и сделать романтичные фото.

В брачный период тигры проводят время вместе. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Как долго они пробудут вместе? Ну, может быть, еще неделю или две. Будем смотреть на их поведение. Если у них сохранятся такие же теплые отношения во время ухаживаний, то какое-то время они еще вместе поживут, - рассказали в зоопарке.

Тигры — животные территориальные, поэтому как только брачный период заканчивается, их вновь разводят по разным углам, чтобы избежать конфликтов в кошачьей паре.

У нижегородцев еще есть время сделать парные фото тигров, но надо поторопиться. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Интересно, что такие теплые отношения в брачный период наблюдаются только у тигров и львов. Остальные кошачьи не склонны столь явно демонстрировать свое отношение к партнеру, поэтому для зоопарка это мероприятие не такое уж частое. Недавно брачный период был и у ягуаров Наоми и Пабло, но сейчас они уже живут отдельно.

Напомним, недавно Барсик здорово оконфузился прямо перед посетителями зоопарка. Играя с мячиком, он оступился и совсем не грациозно плюхнулся в бассейн. Момент его эпичного падения был снят на видео.