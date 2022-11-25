Мухтар нашего времени: овчарка из исправительной колонии помогла найти пропавшего подростка в Нижегородской области

Николай и пес Скиф нашли парня живым. Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области.

Эпизод, обличающий профессионализм местных кинологов и впечатляющие навыки их хвостатых товарищей, произошел в Нижегородской области. Восточноевропейская овчарка, обычно ох исправительную колонию, помогла оперативно вычислить местоположение исчезнувшего подростка. Благодаря слаженным действиям местных жителей, волонтеров, полиции, следователей, кинологов и одного мокрого носа, паренька удалось вернуть домой в целости и сохранности, его жизни теперь ничто не угрожает.

История началась так: около шести вечера 10 ноября парень по имени Иван* ушел из своего дома в селе Ошминское, но так и не вернулся. Может быть, повздорил с родственниками, а может быть, без предупреждения отправился в одиночный поход — теперь это уже не имеет значения. Родные не на шутку испугались.

- Телосложение среднее, рост 160 сантиметров, тёмные и вьющиеся волосы, глаза карие, - сообщалось в ориентировках поисковых организаций. В соцсетях волонтеры просили максимальный репост, ведь пережить холодную ноябрьскую ночь на улице без последствий для здоровья — задача непростая, даже если человек оделся по-зимнему и взял с собой горячее питье.

По факту исчезновения подростка автоматически возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - процедура эта в таких случаях обязательная, однако юношу все-таки рассчитывали найти живым. К поискам присоединился инструктор–кинолог кинологического отделения отдела охраны исправительной колонии №12 Николай Чернов со служебной собакой по кличке Скиф. Пес, который обычно охраняет колонию, сразу стал принюхиваться, а вскоре взял след. Кинолог пошел вместе с ним.

- В лесном массиве недалеко от села Ошминское Николай обнаружил запасы продуктов питания и место ночлега подростка. Специалист - кинолог решил повторно провести поиск с целью установления местонахождения подростка, - рассказали в ГУФСИН России по Нижегородской области.

Николай решил продолжить поиски и еще раз проверить прилегающие территории. Скиф повел мужчину на запад, и в скором времени они обнаружили Ивана*. По счастью, паренек был жив и здоров, его вернули домой.

– Я знал, что у нас все получится. Мне помог мой верный товарищ, который не раз выручал меня, как на службе, так и в повседневной жизни. Скиф всегда готов прийти на помощь, это опытный пес. Он отлично зарекомендовал себя на службе и показывает хорошие результаты в поисково-розыскных мероприятиях, - резюмировал Николай.

* - имя изменено.