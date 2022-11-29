Собака из котопёсокафе спасла 13-летнюю девочку от мужчины с ножом в Нижнем Новгороде

Кира. Фото: котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim).

Собака – друг человека и многие четвероногие неоднократно доказывали это на деле. Подобный случай недавно произошёл и в Нижнем Новгороде, где собака спасла 13-летнюю школьницу от неизвестного мужчины с ножом.

Дело происходило воскресным днём 27 ноября, когда девочка вместе со своей мамой пришли помогать в котопёсокафе «Мурррчим» на Малой Покровской. Семья девочки занимается волонтёрством в кафе не первый раз, ведь кошечкам всегда нужна забота и внимание, собачкам необходимы прогулки и активные игры, а ещё всех животных нужно покормить и приласкать. Дел в котопёсокафе всегда много, особенно когда в гости к пушистикам приходят нижегородцы. В тот день девочка пошла гулять с собаками одна, в то время как её мама осталась помогать администратору в кафе.

Кира с котиками. Фото: котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim).

– Мы не разрешаем несовершеннолетним гулять без родителей, но девочка гуляет уже очень давно, и мы решили, что ничего страшного не произойдёт, если она погуляет, – сообщили представители котопёсокафе «Мурррчим» в соцсетях.

И вот посреди бела дня в сквере в самом центре Нижнего Новгорода неизвестный мужчина, вооружившийся ножом, решил подойти к подростку. Девочка была сильно напугана, но, к счастью, рядом с ней была верная собака Кира, которая начала лаять, а потом и вовсе укусила незнакомца. В спешке вместе с питомцами девочка поспешила вернуться в кафе, где тут же рассказала о случившемся взрослым.

Поступок четвероногой Киры не остался незамеченным, ведь сама по себе собака трусишка и постоянно пугалась машин, громких звуков и столпотворения людей. А дело всё в том, что хвостику не повезло с бывшим хозяином, который выгнал её на улицу, как только у него появился ребёнок.

Гай и Кира. Фото: котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim).

– Кира очень боится мужчин, хозяин её обижал, а потом и вовсе выставил на улицу. Но в этом случае Кира не испугалась и, возможно, спасла ребёнка, – объясняют представители котопёсокафе «Мурррчим».

К слову, днем ранее отличился ещё один «воспитанник» котопёсокафе – ушастый пёсик Гай. Во время прогулки он заметил в кустах мужчину и начал лаять, привлекая внимание волонтёра. Девушка подошла на звук и увидела замерзающего нижегородца без сознания. Мужчине вызвали скорую и, таким образом, ещё одна собачка спасла жизнь человеку.

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