Всю дорогу мурлыкал и смотрел в окно: кот-путешественник приехал в Нижний Новгород, преодолев автостопом почти тысячу километров

Кот пробрался в машину и не хотел уходить. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде пристраивают кота-автостопщика, и это не шутка! Информация о поиске постоянного жилья для хвостатого «кочевника» появилась на портале «Авито». Как рассказала «Комсомолке» автор объявления Анна, вместе с семьей они проделали большой путь из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Где-то во время одной из стоянок недалеко от города Богучар в Воронежской области на территории для кемпинга в их машину вероломно пробрался крупный рыжий кот.

- Он ходил вокруг домиков, стал залезать к нам в машину, - начала свой рассказ Анна, - хозяйка кемпинга рассказала - вероятно, его выкинули, потому что всех местных котов они знают. Кот очень ласковый. Пока мы собирались в дорогу, он бродил вокруг. Подумали, если сам не сядет, брать не будем. Запрыгнул.

Перед отправлением в путь кот вновь оказался в машине. Фото: Авито.

Милая кошачья мордашка и упрямство рыжего сразили хозяев машины наповал. Пушистого наглеца решили взять с собой, ведь оставаться он категорически отказывался. Кушать перед дорогой кот ничего не стал, в пути в туалет не просился, да и вообще вел себя спокойно:

- С удовольствием с нами всю дорогу ехал, часов десять или одиннадцать. Без переноски, без всего. Сидел, смотрел в окно, спал с ребенком. Все время мурчал. Вместе с ним мы проехали Ростов, Липецк, Владимирскую область и Нижегородскую область.

Всю дорогу кот сидел и смотрел в окно. Фото: Авито.

Невольно вспоминается мультяшный котенок с улицы Лизюкова, который волшебным образом попал из Воронежа в Африку, только здесь все более прозаично и без превращений.

По прибытии в наш регион кота-путешественника отвели к ветеринару. Врач провел все необходимые процедуры. Кот помылся, покушал, обновил лоток. Все с удивлением заметили, какой он воспитанный, дружелюбный и общительный. Сразу видно, человеческое общество ему не в новинку. На вид пушистому около полутора лет, он активный и любит игры. Очень ручной, одиночество явно не для него. По словам Анны, отправлять такого умного товарища на самовыгул просто жалко, поэтому коту ищут ответственных хозяев, которые будут содержать его в домашних условиях.

- Я бы и себе оставила, но у меня дома уже семь котов! Помогаю приюту в Санкт-Петербурге, пристраиваю. Из Нижегородской области мы уедем завтра или послезавтра. Хотелось бы пристроить кота здесь и не везти его обратно в Санкт-Петербург, но если не получится, то дома ему быстро найдутся хозяева, - добавила она.

При составлении документов для медосмотра кот временно стал зваться Русиком в честь комика Руслана Белого из Воронежа. Новые хозяева могут дать коту-путешественнику новую кличку. Сейчас пушистый находится в области, но если найдутся желающие взять кота в Нижнем Новгороде, женщина сама его туда доставит. Чтобы забрать кота-путешественника, необходимо позвонить по телефону: +79679740970 (Анна). Рекомендуем поторопиться!