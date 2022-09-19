Умеет спать на клавиатуре: хвостатый секретарь кот Филимон уже 5 лет работает в Керженском заповеднике

Кот Филимон уже 5 лет работает секретарем. Фото: Заповедник "Керженский".

Кто-кто, а лучше всех о делах компании всегда знает личный помощник руководителя. В Керженском заповеднике эту функцию уже 5 лет исполняет весьма солидный черный кот Филимон. Работа у пушистого секретаря очень ответственная — следить за порядком в документах, хранить секреты учреждения. Поэтому о нем так долго и не рассказывали — секретарь-то секретный!

Кот-секретарь? Как же так? Здесь пузатый и чванливый Филимон решил взять слово и ответить лично - у него есть все секретарские качества, какие должны быть, поэтому своей должности он вполне достоин:

- Основная задача личного помощника – разгрузить руководителя. Я своего директора разгружаю психологически, а еще, в отличие от других сотрудников, ничем его не загружаю. Секретарь отвечает за хранение документов. Пока я сплю на папках с приказами, никто их из-под меня просто так достать не может. Секретарь умеет обращаться с оргтехникой. Я умею спать на клавиатурах, принтерах и системных блоках.

Филимон разгружает руководителя психологически, а не нагружает его. Фото: Заповедник "Керженский".

Помощник руководителя умеет спать на клавиатуре. Фото: Заповедник "Керженский".

К слову, у пушистого работника есть свой коврик для кота (а не какой-то там мышки) у компьютера, а за его внешним видом и здоровьем постоянно следят специально обученные люди. Таким образом, кот может без лишней скромности заявить:

Я красивый – и точка!

Притягательный внешний вид и коммуникабельность делают Филимона одним из самых харизматичных сотрудников заповедника.

- Я с радостью общаюсь со всеми сотрудниками и посетителями экоцентра, - продолжает - Филимон, - итог – подаренные гостями сухие и влажные корма радуют мою пищеварительную систему. При встрече с директором я всегда подаю голос и даю себя погладить. Директор оставляет меня одного в своем кабинете с важными документами, потому что знает, что я не умею читать.

Хвостатый секретарь следит за сохранностью документов. Фото: Заповедник "Керженский".

Такая сложная и ответственная работа отнимает много сил и времени, поэтому четвероногого сотрудника часто можно застать спящим. Кот дремлет в любых условиях — мероприятия, праздники, авральный режим работы. Не ленивый, а стрессоустойчивый!

Филимон может спать даже в условиях авральной работы. Запредельная стрессоустойчивость! Фото: Заповедник "Керженский".

Именно поэтому Филимона так любят и коллеги, и посетители заповедника.

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