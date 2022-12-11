Последствия ледяного дождя в Нижегородской области 11 декабря 2022: 13 районов остались без электричества

Ледяной дождь и снегопады обрушились на Нижегородскую область 11 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области прошел ледяной дождь, который оставил 13 районов региона без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье».

Напомним, вчера МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде. Также по прогнозам обещали дождь, гололед и изморозь.

Ледяной дождь начался в ночь на 11 декабря. В результате погодных условий 13 районов Нижегородской области пострадали.

- Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через ноль градусов, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад, - сообщают сотрудники «Россети Центр и Приволжье».

Наиболее сильно пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский и Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы.

Жители пострадавших районов, которые две недели назад практически 6 дней сидели без света, вновь испытывают трудности.

- Деревня Шумилово, улицы Видное, Жидкова, Ларина, Гурова - электричества нет уже 10 часов! У нас отопление и вода от него полностью зависят! В домах холод, воды добыть невозможно! Как долго будет продолжаться это безобразие? Мы еще от прошлого отключения никак в нормальную жизнь не войдем, а тут опять! – негодует жительница Богородского района Алена.

В настоящее время энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение.

Сейчас в Нижегородской области развернуты мобильные пункты для помощи жителям пострадавших районов. Как сообщают в пресс-службе, со 2 по 10 декабря 2022 года в пункты поступило около 300 обращений.

Также работают выездные группы для общения с нижегородцами. Сотрудники «Нижновэнерго» уже посетили 15 населенных пунктов.

Напомним, что ледяной дождь уже проходил в Нижегородской области 23 ноября. В прошлый раз из-за непогоды были обесточены дома 112 человек, в 14 районах ввели режим ЧС. Жители Богородского района несколько дней были вынуждены жить без света, воды и отопления.

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