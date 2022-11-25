Жители Богородского района третьи сутки сидят без света, воды и тепла из-за ледяного дождя. Фото: Нижновэнерго

Пока областной центр наводит лоск после ледяного дождя, жители Богородского района уже третьи сутки сидят без света, воды, отопления и практически без связи. Этот муниципальный округ пострадал от стихии больше всего: если где-то обошлось упавшими на провода деревьями, то здесь рушились целые опоры ЛЭП. Так, в деревне Бурцево огромная металлическая конструкция просто согнулась пополам под тяжестью льда. И, надо полагать, это не единственный случай.

Ледяной дождь в Нижегородской области начался вечером 22 ноября, и уже около трех часов ночи 23 ноября у жителей ряда населенных пунктов выключили свет. По данным Минэнерго РФ, в Нижегородской области были обесточены дома 112 тысяч человек. В связи с этим в 14 районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

В деревне Бурцево упала опора ЛЭП. Фото: тг-канал Нижний №1

Все эти дни бригады энергетиков трудятся круглые сутки, на подмогу им прибыли специалисты из других регионов. Электричество постепенно начало возвращаться в дома нижегородцев.

Сегодня в час ночи муниципальная администрация отчиталась, что все котельные Богородска, обслуживающие многоквартирные дома и объекты социальной сферы, запущены. Однако еще 14 котельных в районе остаются без электроэнергии.

В Нижнем Новгороде ледяной дождь повалил почти 600 деревьев. Фото: Александр Воложанин

Судя по сообщениям в соцсетях, света по-прежнему нет в населенных пунктах Алешково, Ефимьево, Бурцево, Швариха, Выболово, Антеньево, Теряево, Кудрешки, Убежицы, Крутец и других. В Богородском районе расположено огромное количество коттеджных поселков, а в частных домах все коммуникации нередко завязаны на электричестве. Поэтому у людей нет не только света, но и воды, а зачастую и возможности приготовить еду.

- Третьи сутки без света, дома четверо детей. Вода из скважины, поэтому ее тоже нет. Дети сидят голодные, воду приходится покупать ходить, чтобы хотя бы попить можно было, - пожаловалась жительница поселка Буревестник Анастасия.

Масла в огонь подливает и тот факт, что оказавшиеся в беде люди зачастую не могут дозвониться по телефонам горячей линии, которая была организована местной администрацией, а дозвонившись, не получали точного ответа о сроках восстановления электричества.

Провода сильно обледенели, поэтому многие из них не выдерживают такой нагрузки. Фото: Нижновэнерго

- Бездействие и неизвестность накаливает обстановку до предела. Уже закончились все запасы терпения. Сколько это будет продолжаться? – негодует богородчанка Татьяна.

По информации ПАО «Россети Центр и Приволжье, энергетики в круглосуточном режиме в нескольких районах области делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, трудятся в сложнейших условиях.

- Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ, - пояснили в компании. - На уже отремонтированных участках фиксируются новые повреждения и падения деревьев на провода, поэтому установленные сроки восстановления электроэнергии сдвигаются.

Меж тем Минэнерго РФ в своем телеграм-канале 24 ноября в 22:47 отрапортовало о том, что проблем с электричеством в регионе более нет.

Минэнерго еще вчера отрапортовало, что электричество в Нижегородской области восстановлено. Фото: телеграм-канал Минэнерго РФ

- Электроснабжение потребителей Нижегородской области, нарушенное из-за последствий ледяного дождя, восстановлено, - написали представители министерства. Стоит ли говорить, что в качестве обратной связи энергетики получили больше сотни комментариев, в которых негодующие нижегородцы сообщали, что света в их домах по-прежнему нет.