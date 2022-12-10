Неблагоприятное явление погоды ожидается по Нижнему Новгороду и области 11 декабря ФОТО: телеграм-канал «Мэрия Нижнего Новгорода»

Неблагоприятное погодное явление ожидается по Нижнему Новгороду и области ночью и днем 11 декабря. О поступившем предупреждении сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» ночью 11 декабря ожидаются сильный снег, который утром перейдет в мокрый снег. Также возможен дождь, налипание мокрого снега, гололед и изморозь. Кроме того, днем сохранятся снежные заносы на дорогах, накат и ухудшение видимости до 500 м и менее.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует нижегородцам быть осторожнее, подготовить малоскользящую обувь, а автомобилистам – максимально ограничить скорость и избегать внезапных торможений.