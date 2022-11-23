Последствия ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022: Обледенелые улицы, вмерзшие машины и упавшие под тяжестью льда деревья

Нижний Новгород приходит в себя после ледяного дождя 23 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки или отковырять свой покрывшийся ледяной коркой автомобиль. Виной всему ледяной дождь, обрушившийся на Нижний Новгород и Нижегородскую область минувшей ночью. Рассказываем, каковы последствия ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022.

Бессонная ночь дорожников

О том, что на регион надвигается стихия, синоптики предупредили еще накануне. Поэтому еще с вечера на улицы вышла коммунальная техника, которая принялась посыпать самые проблемные участки дорог.

Рядовые нижегородцы все еще пытаются отковырять ото льда свои автомобили. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- В течение последних суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников. – За это время с городских улиц было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов. Сначала дорожные службы осуществляли обработку противогололедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке и запустили автопоезда. Также глава города Юрий Шалабаев поставил задачу параллельно вести обработку тротуаров, территорий остановочных павильонов и пешеходных переходов, чтобы утром, когда нижегородцы поедут на работу, избежать травматизма.

Утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Благодаря этому удалось избежать транспортного коллапса и многокилометровых пробок. Однако совсем без проблем не обошлось – из-за обледеневших проводов в городе встал электротранспорт. Впрочем, уже в девяти утра ЧП было почти полностью устранено.

- По мере устранения экстренных ситуаций движение электротранспорта нормализуется. Движение троллейбусов восстановлено до 98 %, трамваев - до 90 %, - сообщили в «Нижегородэлектротрансе». - Есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновлено, но ситуация оперативно меняется.

Оборванные провода и обесточенные улицы

Нелегко этой ночью пришлось и энергетикам – еще с вечера они все были переведены на усиленный режим работы. И не зря – после удара стихии во многих районах области были оборваны провода. В результате без света остались даже некоторые медицинские учреждения.

Пейзажи возле домов поистине сказочные. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- По данным на 9:20 23 ноября пострадали 52 ФАПа в разных районах области и одна участковая больница в Арзамасском районе - обрыв на линиях электропередачи, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Все эти медучреждения перешли на временную схему подачи электричества, используя генераторы. Все медицинские организации работают в штатном режиме.

Впрочем, досталось этой ночью электросетям во всех районах области. Последствия ледяного дождя энергетики устраняют до сих пор.

- Сильнее всего пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Арзамасский, Борский районы. Задействованы 84 бригад, 227 человек, 141 единиц спецтехники, - отчитались в филиале «Нижновэнерго». - Оперативный штаб филиала работает в круглосуточном режиме, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Масштабный древопад

Ну а пока коммунальные и дорожные службы пытаются справиться с последствиями стихии, рядовые нижегородцы пытаются отковырять ото льда свои автомобили. Почти все машины за ночь покрылись ледяной коркой и попросту вмерзли в лед. Кое-кому повезло еще меньше – на некоторые авто под тяжестью льда упали деревья.

В связи с погодными условиями в районах города упали свыше 70 деревьев. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- В связи с погодными условиями в районах города упали свыше 70 деревьев, - рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. - Сейчас специалисты коммунальных служб устраняют последствия: распиливают стволы и убирают ветки.

В усиленном режиме всю минувшую ночь работали не только коммунальщики, но и работники нижегородского аэропорта.

- Специалисты аэродромной службы для обеспечения летной годности аэродрома в постоянном режиме чистят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок воздушных судов на перроне. В этой работе задействовано более 10 единиц спецтехники, - рассказали в нижегородском аэропорту имени Чкалова. - За минувшие сутки и сегодняшнее утро задержек рейсов по метеоусловиям не было. Запросы на прием рейсов на запасной в аэропорт Нижнего Новгорода не поступали.

Прогнозы неутешительные

Несмотря на то, что основной удар стихии уже отражен, погодная ситуация все еще остается сложной. Поэтому с утра в регионе прошло заседание очередного оперативного штаба.

Несмотря на то, что основной удар стихии уже отражен, погодная ситуация все еще остается сложной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Сейчас проводится очередной текущий оперативный штаб в региональном управлении МЧС. Энергетики с ночи ликвидируют последствия ледяного дождя. Главное сейчас – восстановление электроснабжения медицинских, образовательных и социальных учреждений, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Обрабатываем региональные дороги в усиленном режиме. Особое внимание - наиболее опасным участкам. Постоянно контролируют работу подрядчиков дежурные ГУАДа и Минтранса. Вместе с этим прошу водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Сложные погодные условия сохраняются.

Единственные, кому такая погода пришлась по душе – это детвора. Теперь все нижегородские дворы превратились в импровизированные катки и горки. Да и пейзажи возле домов поистине сказочные: покрывшиеся тоненькой корочкой ледяного «хрусталя» деревья, сверкающие кусты и снежные узоры. В общем, готовая декорация для сказки.