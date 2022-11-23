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Общество23 ноября 2022 8:08

Последствия ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022: Обледенелые улицы, вмерзшие машины и упавшие под тяжестью льда деревья

Нижний Новгород приходит в себя после ледяного дождя 23 ноября
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижний Новгород приходит в себя после ледяного дождя 23 ноября.

Нижний Новгород приходит в себя после ледяного дождя 23 ноября.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки или отковырять свой покрывшийся ледяной коркой автомобиль. Виной всему ледяной дождь, обрушившийся на Нижний Новгород и Нижегородскую область минувшей ночью. Рассказываем, каковы последствия ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022.

Бессонная ночь дорожников

О том, что на регион надвигается стихия, синоптики предупредили еще накануне. Поэтому еще с вечера на улицы вышла коммунальная техника, которая принялась посыпать самые проблемные участки дорог.

Рядовые нижегородцы все еще пытаются отковырять ото льда свои автомобили.

Рядовые нижегородцы все еще пытаются отковырять ото льда свои автомобили.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- В течение последних суток на дорогах Нижнего Новгорода работало более 460 единиц специализированной техники и более тысячи рабочих, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников. – За это время с городских улиц было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов. Сначала дорожные службы осуществляли обработку противогололедными материалами городских трасс и улиц, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда. Затем приступили к очистке и запустили автопоезда. Также глава города Юрий Шалабаев поставил задачу параллельно вести обработку тротуаров, территорий остановочных павильонов и пешеходных переходов, чтобы утром, когда нижегородцы поедут на работу, избежать травматизма.

Утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки.

Утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Благодаря этому удалось избежать транспортного коллапса и многокилометровых пробок. Однако совсем без проблем не обошлось – из-за обледеневших проводов в городе встал электротранспорт. Впрочем, уже в девяти утра ЧП было почти полностью устранено.

- По мере устранения экстренных ситуаций движение электротранспорта нормализуется. Движение троллейбусов восстановлено до 98 %, трамваев - до 90 %, - сообщили в «Нижегородэлектротрансе». - Есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновлено, но ситуация оперативно меняется.

Оборванные провода и обесточенные улицы

Нелегко этой ночью пришлось и энергетикам – еще с вечера они все были переведены на усиленный режим работы. И не зря – после удара стихии во многих районах области были оборваны провода. В результате без света остались даже некоторые медицинские учреждения.

Пейзажи возле домов поистине сказочные.

Пейзажи возле домов поистине сказочные.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- По данным на 9:20 23 ноября пострадали 52 ФАПа в разных районах области и одна участковая больница в Арзамасском районе - обрыв на линиях электропередачи, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Все эти медучреждения перешли на временную схему подачи электричества, используя генераторы. Все медицинские организации работают в штатном режиме.

Впрочем, досталось этой ночью электросетям во всех районах области. Последствия ледяного дождя энергетики устраняют до сих пор.

- Сильнее всего пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Арзамасский, Борский районы. Задействованы 84 бригад, 227 человек, 141 единиц спецтехники, - отчитались в филиале «Нижновэнерго». - Оперативный штаб филиала работает в круглосуточном режиме, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Масштабный древопад

Ну а пока коммунальные и дорожные службы пытаются справиться с последствиями стихии, рядовые нижегородцы пытаются отковырять ото льда свои автомобили. Почти все машины за ночь покрылись ледяной коркой и попросту вмерзли в лед. Кое-кому повезло еще меньше – на некоторые авто под тяжестью льда упали деревья.

В связи с погодными условиями в районах города упали свыше 70 деревьев.

В связи с погодными условиями в районах города упали свыше 70 деревьев.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- В связи с погодными условиями в районах города упали свыше 70 деревьев, - рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. - Сейчас специалисты коммунальных служб устраняют последствия: распиливают стволы и убирают ветки.

В усиленном режиме всю минувшую ночь работали не только коммунальщики, но и работники нижегородского аэропорта.

- Специалисты аэродромной службы для обеспечения летной годности аэродрома в постоянном режиме чистят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок воздушных судов на перроне. В этой работе задействовано более 10 единиц спецтехники, - рассказали в нижегородском аэропорту имени Чкалова. - За минувшие сутки и сегодняшнее утро задержек рейсов по метеоусловиям не было. Запросы на прием рейсов на запасной в аэропорт Нижнего Новгорода не поступали.

Прогнозы неутешительные

Несмотря на то, что основной удар стихии уже отражен, погодная ситуация все еще остается сложной. Поэтому с утра в регионе прошло заседание очередного оперативного штаба.

Несмотря на то, что основной удар стихии уже отражен, погодная ситуация все еще остается сложной.

Несмотря на то, что основной удар стихии уже отражен, погодная ситуация все еще остается сложной.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Сейчас проводится очередной текущий оперативный штаб в региональном управлении МЧС. Энергетики с ночи ликвидируют последствия ледяного дождя. Главное сейчас – восстановление электроснабжения медицинских, образовательных и социальных учреждений, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Обрабатываем региональные дороги в усиленном режиме. Особое внимание - наиболее опасным участкам. Постоянно контролируют работу подрядчиков дежурные ГУАДа и Минтранса. Вместе с этим прошу водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Сложные погодные условия сохраняются.

Единственные, кому такая погода пришлась по душе – это детвора. Теперь все нижегородские дворы превратились в импровизированные катки и горки. Да и пейзажи возле домов поистине сказочные: покрывшиеся тоненькой корочкой ледяного «хрусталя» деревья, сверкающие кусты и снежные узоры. В общем, готовая декорация для сказки.

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