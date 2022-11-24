Более 37 тысяч нижегородцев остаются без электричества после непогоды
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Более 37 тысяч жителей Нижегородской области остаются без электричества 24 ноября. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.
Отключение электричества связано с погодными условиями. После ледяного дождя, мокрого снега и порывистого ветра во многих районах области были оборваны провода. В результате без света остались даже некоторые медицинские учреждения.
С 23 ноября в регионе происходило отключение света. Всего без электроэнергии оставались 112 тысяч жителей Нижегородской области.
– Восстановительные работы ведут 121 бригада энергетиков (366 специалистов и 116 единиц техники), – отметили в Министерстве энергетики России.