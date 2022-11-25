Режим ЧС ввели в 14 районах Нижегородской области из-за ледяного дождя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Из-за ледяного дождя, обрушившегося на Нижегородскую область, в 14 районах региона введен режим ЧС. На остальной территории действует режим повышенной готовности.

- Режим ЧС введен для оперативного решения вопросов по устранению неблагоприятных погодных условий, - объяснили в пресс-службе правительств Нижегородской области. – Благодаря этому режиму удается максимально оперативно реагировать на возникающие проблемы и сразу же выделять силы и средства для их решения.

На данный момент режим ЧС введен в 14 районах Нижегородской области. Среди них Богородский, Вачский, Кстовский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский районы, а также города Бор и Арзамас.

- На остальной территории региона действует режим повышенной готовности, - рассказали в региональном правительстве. – На данный момент аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что после ледяного дождя в Нижегородской области остались без электричества 345 населенных пунктов. Под тяжестью льда в городе рухнуло свыше 500 деревьев. Утром 23 ноября из-за обледеневших проводов в Нижнем Новгороде даже пришлось остановить электротранспорт. Однако уже в девяти утра движение было восстановлено.