Опора ЛЭП рухнула в Богородском районе из-за ледяного дождя

Опора ЛЭП рухнула в деревне Бурцево. Фото: тг-канал Нижний №1

Опора линии электропередач рухнула в Богородском районе из-за ледяного дождя. Огромная металлическая конструкция под тяжестью льда просто согнулась, и ее башня упала на землю. Фотографию, сделанную очевидцами, опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

В ночь на 23 ноября более 100 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за аварий на электросетях вследствие ледяного дождя. Где-то обрывы проводов произошли под тяжестью налипшего льда, где-то – от упавших деревьев, где-то причиной аварийного отключения стал сильный ветер.

На сегодняшний день в большинстве районов электричество восстановлено, однако в Богородском районе наблюдается наиболее сложная ситуация: жители десятков населенных пунктов жалуются, что они третьи сутки сидят без электричества, воды и не могут приготовить еду, поскольку у многих плиты электрические.

По информации ПАО «Россети Центр и Приволжье, энергетики в круглосуточном делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, трудятся в сложнейших условиях.

- Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ, - пояснили в компании. - На уже отремонтированных участках фиксируются новые повреждения и падения деревьев на провода, поэтому установленные сроки восстановления электроэнергии сдвигаются.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий ледяного дождя в 14 районах Нижегородской области ввели режим ЧС.