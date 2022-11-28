Более тысячи человек остаются без света: Последние новости из Богородского района на 28 ноября, в котором шестые сутки нет электричества

МЧС развернуло городок жизнеобеспечения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Более тысячи человек остаются без света в Богородском районе, где вот уже шестые сутки ведется ликвидация последствий ледяного дождя. По информации правительства Нижегородской области на 28 ноября, электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах Нижегородской области.

- За минувшие сутки появлялись и новые отключения. Без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек в Богородском муниципальном округе. Речь идет о полных и частичных отключениях, - пояснили в региональном правительстве.

Напомним, 22 ноября в Нижегородской области прошел сильный ледяной дождь, последствия которого коммунальщики и энергетики разгребают до сих пор. Во многих районах области произошли аварийные отключения электричества: провода обрывались из-за упавших деревьев и просто не выдерживали тяжесть налипшего льда, а где-то и вовсе рухнули опоры ЛЭП. Так, в деревне Бурцево огромная металлическая конструкция согнулась пополам, будто из фольги. В связи с этим в 14 районах Нижегородской области был введен режим ЧС.

В общей сложности в ночь на 23 ноября обесточенными оказались около 112 тысяч человек, сильнее всего пострадал Богородский район: часть его жителей шестые сутки сидят без света, отопления и воды. Всё это время энергетики работают в особом режиме. В помощь нижегородским специалистам были откомандированы 27 бригад из других регионов.

По информации ПАО «Россети Центр и Приволжье, более тысячи энергетиков работают круглосуточно и делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, трудятся в сложнейших условиях.

- Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ, - пояснили в компании. - На уже отремонтированных участках фиксируются новые повреждения и падения деревьев на провода, поэтому установленные сроки восстановления электроэнергии сдвигаются.

В минувшую субботу МЧС развернуло в селе Арапово городок жизнеобеспечения. За минувшие сутки в пункт обогрева обратились 36 человек, из них 18 детей.

- Здесь люди смогли обогреться, выпить горячего чая, зарядить аккумулятор сотового телефона, набрать воды. Специфической помощи психологов и медиков не потребовалось. Продолжительность функционирования городка будет корректироваться с учетом складывающейся обстановки, - сообщили в региональном ГУ МЧС.