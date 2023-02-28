Проворачивать махинации с валютой помогал муж: Стало известно, как 24-летняя кассирша могла украсть 26 миллионов из банка в Нижнем Новгороде

В настоящее время предварительное расследование этого дела завершено. Фото: СОЦСЕТИ

Одна из главных криминальных новостей 2022 года о том, что из банка в центре Нижнего Новгорода было украдено почти 26 миллионов рублей, обросла новыми подробностями. Напомним, в похищении кругленькой суммы подозревают хрупкую 24-летнюю кассиршу, но, как оказалось, в этом деле она замешана не одна – проворачивать махинации с валютой ей помогал муж.

Сотрудница банка вместе со своим возлюбленным. Фото: СОЦСЕТИ

На протяжении двух лет сотрудница финансового учреждения потихоньку выносила с работы солидные суммы и зачисляла их на счета собственные или своего возлюбленного. Деньги парочка тратила на свои нужды, у них было всё: дорогая машина, жилье в престижном микрорайоне, айфоны, макбуки, брендовая одежда. Украденные средства также тратились и на путешествия. Сколько продолжалась бы эта афера, неизвестно, ведь в тревогу в банке забили только тогда, когда девушка не явилась на работу. В это же время были возбуждены уголовные дела по статьям: «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». После этого обвиняемые были задержаны.

Пара на отдыхе. Фото: СОЦСЕТИ

В настоящее время предварительное расследование этого дела завершено. Уже скоро кассирша банка и её супруг, заключённые на время следствия под стражу, предстанут перед судом. Они могут получить вплоть до 10 лет тюрьмы.

– В целях возмещения ущерба на имущество одного из обвиняемых наложен арест в размере 3,9 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствие установило, что злоумышленница без ведома и личного присутствия клиентов банка совершала фиктивные операции по приобретению иностранной валюты, а затем похищала излишки денег, которые оставались в результате разницы курсов в кассе.

Была на хорошем счету у коллег. Фото: СОЦСЕТИ

Между тем, как рассказывают коллеги, все это стало для них настоящим шоком. В банке девушка была на хорошем счету и даже шла на повышение.

– Она человек умный, грамотный, знает свою работу. С кассой всегда была на «ты». Если были какие-то просчеты, недостача или избыток, она помогала найти и устранить ошибку. Катя шла на повышение. Ее подготавливали для работы заместителем руководителя, чтобы она могла устраивать всю кассовую работу, оценивать потери и риски, – рассказала «КП-Нижний Новгород» ее коллега.

В интервью «КП-Нижний Новгород» отец девушки Дмитрий рассказал, что его дочь подставили.

– В скором времени ее должны были повысить, поэтому коллеги и подставили ее из зависти. Многим это поперек горла было – люди ведь и дольше ее работали, а таких должностей не занимали. Вот и обозлились!

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