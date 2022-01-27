Дорогие машины, курорты и долги. Что известно о кассирше из Нижнего Новгорода, которая вынесла из банка 26 миллионов рублей

На страничке девушки в соцсети все атрибуты красивой жизни: цветы, машина, плюшевые медведи и модные "луки". Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде не утихают разговоры про 23-летнюю кассиршу, которая вынесла из банка целых 26 миллионов рублей. Как выяснилось, она прикарманивала деньги на протяжении двух лет, однако вскрылась афера случайно, когда девушка внезапно исчезла. В один из январских дней она просто не вышла на работу, не предупредив коллег. Они стали звонить ей на сотовый, но он не отвечал. В банке сразу заподозрили, что что-то здесь нечисто и стали проверять её рабочее место. Во время ревизии кассы документальной отчетности стало ясно, что там не хватает 26 миллионов рублей.

Как ни странно, девушка не пыталась скрыться с такой суммой, поэтому ее быстро задержали и доставили в отдел.

- Задержанная призналась, что с ноября 2020 года по 23 января 2022 года она, пользуясь своим служебным положением, похищала вверенные ей деньги, чем нанесла ущерб банку в сумме около 26 миллионов рублей, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Мы решили разобраться, что подтолкнуло 23-летнюю нижегородку к этому поступку и для чего ей могла понадобиться такая внушительная сумма.

История любви

На страничке в соцсети у 23-летней Екатерины* всё как положено уважающей себя инстадиве: цветы, тачки, модные «луки», огромные плюшевые медведи и фоточки с курорта. Однако так было не всегда: когда-то Катя была обычной студенткой экономического факультета, но знакомство с Эдуардом* в 2015 году перевернуло её жизнь. Девушка не скрывала, что влюблена по уши: она признавалась ему в любви почти под каждой фотографией, которую выкладывала в соцсети. Симпатичный брюнет, с хорошей машиной, заботливый, дарящий цветы и мягкие игрушки – это ли не предел мечтаний для юной красотки?

Девушка дождалась своего возлюбленного из армии. Фото: СОЦСЕТИ

В июле 2016 года Эдуарда забрали в армию, но он служил недалеко от дома, поэтому каждые выходные пара встречалась и проводила время вместе. Лав-стори закончилась хэппи-эндом: Катя дождалась возлюбленного из армии, и они поженились.

Тревожный звоночек

По-видимому, тяга к легкому заработку возникла у ребят уже давно, и они стремились к нему разными способами. Еще в 2017 году Эдуард на своей странице в инстаграме разместил пост, где рассказал о многообещающем деле, которым они занялись вместе с Катей.

- Мы с моей [Катей] начали продвигать свой бизнес в компании **. Главный плюс - это то, что мы работаем, когда и где захотим, наш офис - это телефон. О компании ** узнали очень давно, но решились только сейчас, - гласил пост.

Далее шло предложение «вступить в команду» и обещания получить мерседес и заработок больше 200 тысяч в месяц. Стандартное объявление из мира сетевого маркетинга, занимающегося продажами косметики и сомнительных товаров для здоровья.

Параллельно Екатерина на своей странице размещала подобные объявления с предложением заработка, однако вскоре их бизнес заглох.

Долги

Сколько смогли заработать молодые люди на сетевом маркетинге, неизвестно, однако разбогатеть им точно не удалось. В поисках стабильного заработка Катя устроилась на работу в крупный банк и стала сотрудником головного офиса в центре Нижнего Новгорода – выпускницу экономфака престижного вуза с красным дипломом взяли без проблем.

Катя окончила экономфак престижного вуза с красным дипломом. Фото: СОЦСЕТИ

В это время её супруг в это время продолжал искать легких денег, на этот раз он решил попробовать делать ставки на спорт. Однако разбогатеть на этом также не удалось, а вот обзавестись кредитами – да. С прошлого года Катя числится в базе должников ФССП, судебные приставы завели на нее исполнительное производство для взыскания 100 тысяч рублей задолженности, которую она накопила по кредитам. Видимо, гасить их она не собиралась, раз дело дошло до суда и приставов.

Однако если посмотреть на фотографии, которые ребята выкладывали в соцсети в последние годы, не скажешь, что они испытывали какие-либо финансовые трудности. Дорогая машина, брендовая одежда, жильё в престижном микрорайоне, айфоны, макбуки… Кажется, жизнь у молодых наладилась. Но какой ценой?

Большой куш

Новый 2020-й год пара встретила в Таиланде, куда улетела отдыхать на все праздники. После этого Катя практически перестала выкладывать фотографии в инстаграме: за два года сделала всего четыре поста, хотя раньше могла делать это по нескольку раз в день.

Новый 2020-й год пара встретила в Таиланде. Фото: СОЦСЕТИ

Всё это время Катя продолжала трудиться в банке и, судя по всему, была там на хорошем счету. Корреспондент «КП – Нижний Новгород» связался с коллегой Кати – Верой. Она призналась, что пребывает в шоке от произошедшего.

- Мы долгое время работали в одном отделе. Она отличный специалист, шла на повышение, могла стать заместителем руководителя. Очень толковая и отзывчивая, всегда всем помогала. Никаких предпосылок для такого поступка не было, - разводит руками Вера.

Переполох случился лишь тогда, когда девушка не вышла на работу, и уже во время проверки выяснилась недостача в 26 миллионов.

- В понедельник она перестала выходить на связь одновременно с мужем. Звонили по всем телефонам, но безрезультатно. Мы все в шоке от этой истории! Может быть, её кто-то вынудил пойти на это? – предполагает собеседница.

Катя любит красивые цветы и модные наряды - об этом говорят ее многочисленные фото. Фото: СОЦСЕТИ

Мы попытались связаться с мужем Екатерины в надежде, что он прольет какой-то свет на эту историю, однако он не пожелал разговаривать.

Как призналась сама Катя на допросе в полиции, именно в 2020 году она начала прикарманивать вверенные ей на работе деньги. Хотя «прикарманивать» - не самое подходящее слово. Катя выносила деньги миллионами в течение двух с лишним лет. Куда смотрела служба безопасности банка и почему недостачу заметили только сейчас, ответов на эти вопросы пока нет. В банке, где произошло ЧП, ситуацию комментировать отказались. Очевидно, что сейчас там проверяют все и вся.

У пары была дорогая иномарка. Фото: СОЦСЕТИ

В этой истории удивляет, пожалуй, не только тот факт, что сотруднице удалось вынести такую сумму и остаться незамеченной, но также и то, что она не попыталась скрыться, как обычно поступают в таких случаях. Поэтому девушку так быстро задержали.

Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, часть денег Катя потратила на спортивные ставки. Сколько именно и на что было потрачено денег, предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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