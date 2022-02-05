Адвокат кассирши, подозреваемой в похищении 26 миллионов рублей из банка в Нижнем Новгороде, объяснил, куда исчезли деньги. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде не утихают разговоры о похищении 26 миллионов рублей из банка в центре города. Напомним, в похищении кругленькой суммы подозревают хрупкую 23-летнюю кассиршу. На протяжении года она якобы потихоньку выносила из банка солидные суммы. В итоге набежало на 26 миллионов. Однако тревогу в самом финансовом учреждении забили только тогда, когда она не явилась на работу.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества, совершенные организованной преступной группой или в особо крупном размере». По закону, за это преступление может грозить до 10 лет тюрьмы. Как рассказали в полиции, похищенные деньги девушка потратила на дорогие гаджеты и ставки в игровые сервисах. Однако сегодня адвокат девушки озвучил свою версию произошедшего. По его словам, похищенные деньги…не пропадали вовсе.

- У нас есть свидетель, бывший работник банка, имевший непосредственное отношение к этим деньгам, - рассказал «КП-Нижний Новгород» адвокат подозреваемой Алексей Скворцов. – Он пересчитывал их, юридически и фактически переводил их на мою подзащитную, чтобы они числились за ней. Что это такое? К примеру, одна кассирша говорит другой – переведи на меня деньги, чтобы я могла выдавать. И та переводит. После этого деньги становятся подотчетны другому кассиру. Это обычная процедура. После этого приезжал инкассатор, который забыл мешок денег, числившийся на ней. Затем он приехал в инкассаторский центр, где ему сказали, что он забыл один мешок - и поставили недосдачу. Он вернулся за этим мешком, привез его назад. Поставили отметку, что деньги привезли, а недосдачу забыли снять. По словам этой работницы банка, деньги не пропали – их просто забыли учесть, когда их вернули. Они их забыли завести в программу.

По словам адвоката, он уже опросил этого свидетеля и передал их в следственные органы. Пока никакой реакции не было. Тем временем сама подозреваемая в похищении девушка остается в СИЗО.

- На прошлой неделе и я, и моя подзащитная подали апелляцию на решение об аресте, - рассказывает Алексей Скворцов. – Пока этот вопрос еще не рассматривался.

Вместе с тем, у экспертов озвученная адвокатом версия событий вызывает много вопросов. По их мнению, такое в банке просто невозможно.

- Конечно, в этом предстоит разбираться суду, - отметил эксперт по банковской безопасности Денис Батранков. - Но на мой взгляд, это невозможно. Понятно, что ее защищают. Но я думаю, если бы такое случилось, то все бы выяснилось.

К слову, ранее сообщалось, что девушка признала вину в похищении 26 миллионов рублей и рассказала, на что потратила эти деньги.

- В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности кредитно-финансовой организации, который сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе. При этом кассир не вышла на работу, ее сотовый телефон был отключен, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств и задержали ее. Задержанная призналась, что деньги она потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах.

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