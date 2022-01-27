«Шла на повышение»: Коллеги рассказали о кассирше, подозреваемой в краже 26 миллионов рублей из банка

Никто из коллег не заподозрил, что красавица-кассир может быть причастна к преступлению. Фото: СОЦСЕТИ

Главной криминальной новостью сегодняшнего дня остается кража 26 миллионов рублей из одного из нижегородских банков. Напомним, в похищении кругленькой суммы подозревают хрупкую 23-летнюю кассиршу. На протяжении двух лет она якобы потихоньку выносила из банка солидные суммы. В итоге набежало на 26 миллионов. Однако тревогу в самом финансовом учреждении забили только тогда, когда она не явилась на работу. «Комсомолка» разыскала коллег подозреваемой и выяснила, почему она считалась одним из лучших сотрудников.

Спрашивали у нее совета

Никто из знакомых и коллег не может поверить, что 23-летняя Катя (имена героев изменены – прим. ред.) из Нижнего Новгорода вот так просто обманула систему и украла 26 миллионов рублей из банка, в котором работала кассиром. Напомним, сегодня эта история прогремела на всю страну. На фотографиях в соцсетях она нежно обнимает любимого человека и застенчиво улыбается. Под записями множество «лайков».

- Екатерину потеряли в понедельник, 24 января, она не вышла на работу и не выходила на контакт. Когда мои же коллеги мне донесли, что там что-то неладное происходит, я была в шоке, и пребываю в нем до сих пор, - начала свой рассказ коллега подозреваемой Вера (имена героев изменены – прим. ред.)

До недавнего времени девушки общались и в стенах банка, и за его пределами, были подружками. Вера не раз звонила уточнить какие-то подробности по работе, попросить совета, как лучше справиться с той или иной задачей. Коллега всегда помогала.

- Она человек умный, грамотный, знает свою работу. С кассой всегда была на «ты». Если были какие-то просчеты, недостача или избыток, она помогала найти и устранить ошибку. Катя шла на повышение. Ее подготавливали для работы заместителем руководителя, чтобы она могла устраивать всю кассовую работу, оценивать потери и риски, - продолжила собеседница.

Безупречный имидж

Как знать, возможно, эти навыки и помогли девушке скрывать недостачу такой большой суммы, но ее виновность и обстоятельства преступления предстоит установить следствию. Как и подобает, Екатерина выстроила имидж безупречного работника, о котором никогда бы не подумали ничего плохого.

-Она никогда бы не сказала: «Взять бы эти деньги и рвануть куда-нибудь отдохнуть!». Поэтому все так удивились. Она из порядочной семьи, и муж у нее создает впечатление надежного человека. Они пять лет встречались. Поженились летом, кажется. Может, она с кем-то нехорошим начала общаться и ее подтолкнули? – задается вопросом Вика и тут же вспоминает, что как-то не слишком давно созванивалась с коллегой, и ее поведение не вызывало никаких подозрений.

Муж девушки создавал впечатление надежного человека. Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, на преступный путь девушке пришлось свернуть из-за долгов и ставок на спорт, но такими секретами она не делилась даже с подругами.

- Ничего такого о ней не знаю и не замечала, - продолжила Вера, - но ставки - это такая вещь, можно сегодня начать играть, а завтра вынести целый банк. Знаете, как это бывает?

Другая знакомая Екатерины Татьяна (имена героев изменены – прим. ред.) тоже оказалась не в курсе происходящего. Девушки когда-то учились вместе банковскому делу.

- Насколько я помню, она училась очень хорошо. Мы все работали, и у всех были цели пойти по карьерной лестнице вверх. По фотографиям сами все видите – кому не нравится красивая жизнь?! Правда ли это или нет, могла ли она это сделать или нет, я не могу вам ответить. Я думаю и надеюсь, что она на это не способна, - откровенно сказала девушка.

И все же, к настоящему моменту Екатерина остается подозреваемой, а ее супруг Эдуард (имена героев изменены – прим. ред.) игнорирует сообщения от коллег девушки и журналистов. Тем временем сама подозреваемая рассказала, что похищала деньги постепенно в течение последних двух лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КОМПЕТЕНТНО:

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков:

-На самом деле кассы каждый день подвергаются инвентаризации – кассу проверяют с утра и в конце дня. Кассир несет персональную ответственность за это. Люди на должность кассира отбираются особенно тщательно – не судимые, старше 18 лет, с безупречной репутацией. Во многих случаях кассиров пропускают через детекторы лжи. Однако избежать таких единичных случаев хищения получается не всегда. То, что здесь это продолжалось на протяжении двух лет, говорит о разгильдяйстве со стороны руководства банка. Инвентаризация должна очень жестко отслеживать все, что происходит в кассе в течение дня. Там не может быть лишних денег или недостачи. Недостача даже в одну копейку должна быть запротоколирована и устранена. Значит, все необходимые процедуры должным образом не соблюдались. Увидев такую брешь в системе контроля, кассир позволила себе этим воспользоваться.

Александр Дейч, юрист:

- На самом деле тут наказание зависит от того, как это дело будет квалифицироваться. Допустим, если она действовала одна и потихоньку в течение двух лет выносила деньги из банка, то тут речь идет о краже. За это ей может грозить от 3 до пяти лет. Однако я в это не очень верю. В данном случае недостача вскрылась бы уже через неделю, при первой же проверке. Скорее всего, каким-то образом она эти деньги проводила через кассу и делала необходимые банковские операции. А это уже хищение, за которое могут дать до семи лет лишения свободы. Опять же будет многое зависеть от дополнительных факторов – действовала ли она одна или кто-то в банке ей помогал, будет ли она сотрудничать со следствием и сможет ли вернуть все похищенные деньги. Все это в конечном итоге повлияет и на срок наказания.