В Нижнем Новгороде 23-летняя кассирша вынесла из банка 26 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде кассирша банка подозревается в хищении 26 миллионов рублей. Девушка прикарманивала деньги на протяжении двух лет, однако всё вскрылось лишь тогда, когда она внезапно не пришла на работу. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

23-летняя Екатерина* работала кассиром в головном офисе банка в центре Нижнего Новгорода не первый год. Каких-либо нареканий девушка не вызывала и серьезных проступков за ней сотрудники не замечали. Но вдруг 24 января она внезапно не вышла на работу, при этом не предупредив коллег. Стали звонить ей на сотовый, но он не отвечал. В банке сразу заподозрили, что что-то здесь нечисто и стали проверять её рабочее место. Заглянули в кассу документальной отчетности и ахнули: там не хватало 26 миллионов рублей!

В этой истории удивляет, пожалуй, не только тот факт, что сотруднице удалось вынести такую сумму и остаться незамеченной, но также и то, что она не попыталась скрыться, как обычно поступают в таких случаях. Девушку быстро задержали и доставили в отдел.

- Задержанная призналась, что с ноября 2020 года по 23 января 2022 года она, пользуясь своим служебным положением, похищала вверенные ей деньги, чем нанесла ущерб банку в сумме около 26 миллионов рублей, - рассказал источник.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

*имя изменено.

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