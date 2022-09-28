Десять дней насиловал в подвале: Бизнесмену, державшему в секс-рабстве молодую нижегородку, дали всего три года тюрьмы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бизнесмену, похитившему 23-летнюю нижегородку и на протяжении десяти дней насиловавшему ее в подвале своего гаража, дали всего три года тюрьмы.

Напомним, эта история прогремела на всю страну в августе 2021 года. Тогда в Нижнем Новгороде пропала 23-летняя девушка: ушла из дома на встречу с мужчиной и бесследно исчезла. Искали ее практически всем миром – и волонтеры, и полиция, и простые нижегородцы.

Отыскали девушку только спустя десять дней, в подвале одного из гаражей. Как оказалось, все это время она находилась в плену у известного нижегородского предпринимателя Сергея С., с которым познакомилась на одном из сайтов знакомств. Для своих любовных утех мужчина оборудовал под гаражом настоящий бункер: с электричеством, теплым полом, отоплением, канализацией, вентиляцией, звукоизоляцией, телевидением и видеонаблюдением. О том, что у добропорядочного семьянина с двумя детьми такие странные увлечения, никто из знакомых даже не догадывался.

Девушка отправилась на свидание, не зная, что просидит в подвале десять дней. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вскоре удалось задержать и самого бизнесмена, который тоже числился пропавшим без вести. Все это время его тщетно искала супруга, поднявшая на ноги и волонтеров, и полицию. Расследование нашумевшего уголовного дела продолжалось больше полугода, а затем было передано в суд.

- Следствием и судом установлено, что днем 24 августа 2021 года подсудимый на своей машине «Range Rover» приехал на улицу Славянскую, где встретился с 24-летней девушкой, с которой познакомился накануне на сайте знакомств, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Угрожая ножом, он сковал ей руки наручниками, связал ноги тросом и заклеил рот скотчем. Похитив девушку, он привез ее в подвал гаража, где удерживал до 2 сентября. Все это время он неоднократно насиловал похищенную и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

В бункере насчитывалось несколько комнат. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как выяснилось впоследствии, к этому похищению мужчина готовился заранее. Сначала оборудовал бункер с ванной комнатой и секс-игрушками в своем гараже, а затем установил на машину поддельные номера. В результате, собрав на себя целый список уголовных дел: «Похищение человека», «Изнасилование» и «Подделка регистрационного знака автомобиля». Тем удивительнее оказался приговор, вынесенный сегодня судом.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбывание в колонии общего режима, - говорится в решении районного суда. – Приговор в законную силу не вступил.

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