Обещал стать спонсором: Как похититель заманил на свидание Елизавету Бабикову и зачем запер в подвале на 10 дней

Бизнесмен похитил эскортницу и 9 дней продержал ее в плену в элитном бункере. Фото: СОЦСЕТИ

Вторник, 24 августа, должен был стать для Лизы - пользовательницы сайта эскорт-услуг - самым обычным днем: мужчины, рестораны, секс, деньги и по домам. Бывшая неформалка, в юности поражавшая пенсионеров синими волосами и татуировками, знала правила игры. Но новый ухажер Лизы, представившийся на сайте знакомств Максимом, нарушил порядок вещей.

«Я подъехал», - коротко написал он в Телеграмм, когда его черный RangeRover с, как потом выяснится, фальшивыми номерами, притормозил у дома, где девушка снимала квартиру. «Выхожу», - ответила она и, одернув короткое бежевое платье, поправив прическу, надев туфли на высоком каблуке, побежала на улицу, не подозревая, что в этот раз она поедет совсем не в ресторан.

«Ищу спонсора» - «Стану спонсором»

Под ником «Максим» скрывался 39-летний нижегородский предприниматель Сергей Свешников. За неделю до того, как Лиза прыгнула к нему в машину он написал ей на сайте знакомств, предложил пообщаться, а затем встретиться. Профиль «Максима» заполнен сухо и недвусмысленно: город – Нижний Новгород, рост – 172 см, вес- 78 кг, «ищу стройную девушку до 25 лет для встреч, содержание 100 тысяч рублей». Вместо портрета – темно-зеленый внедорожник. В графе «Цель знакомства» значится - «Стану спонсором». Таких мужчин-«кошельков» Елизавета и искала на сайте.

«Общались спокойно, негативных эмоций не вызвал, обменялись телефонами, ничего такого, что могло бы помешать мне с ним встретиться, не сказал», - будет рассказывать следователям Елизавета Бабикова.

Девушка даже не подозревал, что в этот раз ее повезут совсем не в ресторан. Фото: СОЦСЕТИ

Лиза – несостоявшийся эколог, бросившая институт на втором курсе. Родилась в Казахстане в небогатой семье. В три года, после развода родителей, переехала с мамой в Нижний.

- Мать быстро вышла замуж и родила еще двоих детей. Отношения между ней и старшей дочкой стали натянутыми, - рассказала «КП» знакомая семьи, пожелавшая остаться неизвестной.

Лиза ушла из дома почти сразу после совершеннолетия. Стала жить с парнем на съемной квартире. Бросив учебу, пыталась работать. То менеджером у оператора сотовой связи, то администратором в клинике снижения веса. Побывала замужем. Развелась. А после нашла дополнительную подработку - стала оказывать эскорт-услуги.

«Максим», вернее, Сергей – бизнесмен, десять лет в браке, двое детей: сынишке – 8 лет, дочке - 3. Друзья говорят, таких золотых семьянинов еще поискать. Увлекается гонками по бездорожью, выезжает с друзьями на ралли, куда часто берет с собой сына. Денег в достатке: девять лет владеет фирмой «Атом», специализирующейся на проектировании, строительстве и пожарной безопасности. Живет с семьей в трехэтажном особняке в пригороде Нижнего. И бизнес ведет успешно. В штате больше 20 человек. Ни долгов, ни судебных исков. Среди заказчиков его благонадежной компании с кучей госконтрактов - Институт ФСБ по Нижегородской области, областная прокуратура, суды, городская администрация. Общая сумма контрактов на сегодня больше 70 миллионов рублей.

Лиза прихорошилась, надела обтягивающее соблазнительное платье, уложила волосы, сделала макияж; Сергей натянул темные брюки, неприметную водолазку. И они, как в задаче по математике за 5 класс, двинулись навстречу друг другу. С целью определенной и недвусмысленной. Ей хотелось заработать, ему – получить удовольствие. Правда, Лиза думала, что идет на обычное свидание с ресторанами и выпивкой, но кавалер, прокатив даму до безлюдного места, связал ее в машине, завязал рот полотенцем и скотчем, сковал руки наручниками с белым пушком, и повез для «продолжения банкета» в гараж.

В этой элитной многоэтажке Лиза снимала квартиру. Фото: Мария СОРОКИНА

Купить квартиру? Вырыть!

Затолкать связанную по рукам и ногам девушку в гараж нетрудно. Лишних глаз можно не бояться. Тем более он стоит чуть в стороне от основной гаражной улицы и обнесен забором. По дороге Свешников пообещал новой подруге, что их свидание «с перчинкой» продолжится где-то в квартире, и привез в глушь – с одной стороны лесополоса, с другой – психиатрическая клиника. Жилых домов поблизости нет.

Здесь, в подполе, аккурат под своим просторным гаражом с пристройкой, больше похожим на коттедж, предприниматель оборудовал себе элитное логово: с электричеством, теплым полом, отоплением, канализацией, вентиляцией, звукоизоляцией, телевидением и видеонаблюдением.

«Троих таких как я можно будет содержать», - потом горько заметит в разговоре с «КП» Лиза.

Нежилая зона отделена от жилой массивной железной дверью. За ней – одна пустая комната, вторая с мебелью. Это что-то вроде спальни, объединенной с кабинетом и санузлом. Большая кровать, тумба, забитая игрушками из секс-шопа, стол, компьютер, холодильник, кухонный гарнитур с плиткой, через шторку – туалет и ванна.

Гараж бизнесмена стоит на самой окраине города. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Неизвестно, сколько Свешников трудился над «казематами». Но эксперты говорят, что на такую работу мог уйти не один год.

- Площадь бункера очень большая. Под 70 квадратов, думаю. Чисто теоретически его могли оборудовать работники строительной фирмы Свешникова, - рассуждает строительный эксперт Алексей Осипов. - Но все сделано не очень качественно. На первый взгляд, довольно дешево: голые стены, ободранные щиты звукоизоляции. Примерная стоимость работ - около 250 тысяч рублей. Со всеми коммуникациями.

К слову, такие подземные «квартиры» в Нижегородской области, по словам местных жителей, не такая уж и редкость. Многие отцы семейств оборудуют нечто похожее меньших размахов. Одни встречаются там за рюмкой горячительного с друзьями, другие - с любовницами тайком от жен. А некоторые состоятельные мужчины и вовсе обустраивают на месте гаражей коттеджи с подземным этажом. По документам - гараж, а по факту - можно жить. Так что не исключено, что коммуникации в свою берлогу Свешников тянул не из отдаленного жилого квартала, а от соседей по гаражу.

Дикий зов природы

Но почему одни мужчины «окапываются» в гаражах, а другие нет. По мнению бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, кандидата юридических наук Дмитрия Плоткина, по роду службы имевшего дело ни с одним маньяком и насильником, ответ на этот вопрос нужно в первую очередь искать в мужской физиологии.

- Похоже на то, что Лиза столкнулась с зацикленным на сексе мужчиной, в чьих сексуальных потребностях – получить порцию плотской любви здесь и сейчас, - рассуждает эксперт. – Ему мало изнасиловать, важнее иметь возможность делать это постоянно. Это своего рода патология – сексуальная сверхактивность, замешанная на психологических, а возможно и психических проблемах. Не исключены и гормональные сбои: если проверить у него уровень того же самого тестостерона и других гормонов, отвечающих на сексуальную активность, думаю, будет зашкаливать. Почти уверен, что до Лизы, у Свешникова были и другие жертвы.

В подвале оказалась полноценная "трешка" - с ванной, кухней и огромной кроватью. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Когда нижегородская история о сексуальной рабыне Елизавете Бабиковой стала достоянием широкой общественности, многие СМИ поспешили назначить Свешникова маньяком. Опрометчиво, считает Дмитрий Плоткин.

- Маньяк нападет, затащит за угол и растерзает, получив свою порцию болезненного удовольствия, а мужчинам, подобным Свешникову, хочется раз за разом приходить в свое «гнездо любви», - поясняет бывший следователь. - Они не маньяки, а ненасытные гиперсексуалы с извращенной фантазией. Постоянно хочется острых сексуальных ощущений, но лень каждый раз искать где-то «разрядки», лучше иметь наложницу, которая всегда под рукой. Отсюда и появляются такие бункеры и секс-рабыни. Пленив женщину, он может пользоваться ею, пока она ему не надоест. Как правило, в таких ситуациях «рабовладелец» не сразу начинает соображать, что будет делать с пленницей дальше. Ему просто надо и все. Он воспринимает ее как игрушку в своем в шкафу. Бункер – это и есть тот самый шкаф. Захотел поиграть – достает.

Женское несчастье

«Он меня изнасиловал и сказал, что я ему понравилась и что я останусь еще на одну ночь», - так описала финал своего первого вечера в подземелье Елизавета Бабикова в беседе со следствием.

Стало понятно, у этого свидания, превратившегося в похищение, не будет хэпиэнда. Испуганная девушка начала было кричать и плакать, кляня Сергея за то, что он не может держать ее здесь, как животное. Но тот не стал вступать в полемику. Бросил что-то вроде «не все бывает так, как ты хочешь» и быстро ушел. К детям и жене Лилии, которая, как позже выяснится, не только не имела ни малейшего представления о «личном пространстве» супруга, но не знала даже о существовании самого гаража. Когда эта история уже наделает шуму, она совершенно искренне будет пытаться убедить всех, что мужа просто грубо подставили завистливые конкуренты. Мол, у него и гаража-то нет… Есть. Просто, Сергей, видимо, решил не посвящать вторую половину в некоторые подробности своей личной жизни.

Телефон Свешников предусмотрительно отобрал у Лизы еще в машине. Девушка осталась под землей одна и без единого шанса позвать на помощь. Тем временем лучшая подруга пленницы подземелья все никак не могла ей дозвониться и уже начала беспокоиться.

Скажи мне, кто твой муж

На следующий день, в среду, около 11 утра он явился. Все те же темные брюки, черная водолазка, но на этот раз на голову Свешников натянул балаклаву (скорее для образа, ведь девушка уже видела его лицо). Он принес Лизе еды, утолил похоть и уехал до следующего утра. То же самое повторилось и 26 августа, и 27-го. Говорят, в эти дни бизнесмен как ни в чем ни бывало ездил на работу и бывал на строительных объектах. Правда, от посторонних глаз не ускользнула его нервозность. Возможно, к тому времени Свешников, наконец, начал осознавать, что натворил. И все насущнее становился вопрос «что делать с пленницей»». Оставить в подвале (а том будь, что будет), отпустить восвояси, или… Убить?

На сайте знакомств мужчина зарегистрировался, когда его жена была беременна вторым ребенком. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Автозаводского района, где компания Сергея Свешникова строила электроподстанцию, рассказывают, что в эти дни предприниматель вел себя с ними по-хамски и вступал в конфликты. А вот супруга, по словам источника в правоохранительных органах, странностей в поведении мужа не замечала. Быть может, дома он хорошо скрывал напряжение, а может и она за долгие годы брака привыкла не обращать на мужа внимания.

Близкие друзья четы Свешниковых рассказывают, что Сергей души в жене не чаял, но некоторые коллеги намекают: в последнее время отношения у пары не ладились. Аккаунт на сайте знакомств Свешников завел, когда Лилия была беременна вторым ребенком и одному богу известно, сколько молодых нижегородок он мог «обольстить» с тех пор.

Тем временем, подруга Лизы, так и не дозвонившись до нее, начала бить тревогу и сообщила обо всем родственникам пропавшей и полиции. Оперативники и волонтеры принялись искать девушку. По слухам, Свешников внимательно следил за их работой: группа в социальных сетях нижегородской поисковой организации «Волонтер» стала для него в те дни едва ли не самой посещаемой.

Обещания и побег

В выходные «тюремщик» сменил график визитов: следующие четыре дня он спускается в бункер за утехами по вечерам, с пяти до семи часов. С едой для своей рабыни, в балаклаве на голове, весь в черном и готовый к сексуальным утехам. Но на взводе. Ситуация все больше выходила из-под контроля. Не думать от том, как поступить с пленницей, больше невозможно. Может все-таки отпустить? Она только об этом и твердит.

Как рассказала Елизавета следствию, на шестой день ее сексуального рабства, бизнесмен действительно согласился выпустить ее из тюрьмы.

- В тот день он был «на шизе», - будет описывать она состояние похитителя позже. – Носился, все ронял, суетился.

Девушка предлагала деньги за свободу, хотя едва ли состоятельному бизнесмену это было интересно. Но так или иначе они договорились - Лиза выйдет на свободу 2 сентября. В этот день Свешников (во всяком случае так он сказал девушке) планировал заменить госномера на машине, мол, «тогда и вывезу тебя».

- Пообещать – не значит жениться, - рассуждает следователь на пенсии Плоткин. – Они обычно все обещают отпустить жертву. Усыпляют бдительность. А иначе будут крики, истерики, слезы – кому все это надо. «Скопинский маньяк» Виктор Мохов тоже обещал освободить своих пленниц. Но боялся, что они его сдадут. В итоге две несовершеннолетние девочки просидели в его подземном бункере почти четыре года. И неизвестно, сколько бы еще просидели, если бы не случайность. Он и об убийстве подумывал, но не мог никак решиться.

Строил ли коварные планы нижегородский бизнесмен? Это известно ему одному. Но за день до Лизиного освобождения ее похититель вдруг исчез. Утром уехал на работу, побывал на объекте в Автозаводском районе, а в начале четвертого пропал с радаров. Перестал отвечать на звонки, в последний раз попав в поле зрения камер наблюдения возле села Ближнее Борисово, на выезде из города.

Взволнованная супруга бизнесмена помчалась в полицию. А дальше было как в кино. Искали одну пропажу, а нашли другую. Восстанавливая перемещения Сергея Свешникова буквально по минутам, оперативники вышли на тот самый гараж, где томилась измученная секс-рабыня. Словом, Лизу Бабикову нашли практически случайно. На десятый день заточения.

Сейчас мужчина находится под арестом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пока полицейские вызволяли девушку из бункера, ее похититель и «тюремщик» мчался на своем белом Мерседесе в сторону Арзамаса. А сейчас он на своем опыте прочувствует, что такое заточение — бизнесмена арестовали на два месяца и обвинили в похищении человека. Пока это единственная статья, на допросах Свешников уверяет, что никаких изнасилований не было, мол, просто ролевые игры по взаимному согласию, но поверит ли в это следствие - большой вопрос. Кроме того, отрабатывается версия о том, что Бабикова могла быть не единственной его жертвой.

Елизавета же пытается справиться с пережитой психологической травмой и вернуться к обычной жизни. Спустя несколько дней после освобождения из плена девушка сделала себе новую татуировку. Портрет принцессы с цифрой «9» на короне – по количеству полных дней, проведенный Лизой в подземной тюрьме.

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