Ищут других заложниц: Зачем похититель Елизаветы Бабиковой построил укрепленный бункер в гараже

Версия: Предполагаемый похититель Елизаветы Бабиковой мог и раньше держать в своем подвале девушек. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается расследование громкого уголовного дела о похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа. В течение десяти дней девушку искали всем миром. Однако смогли отыскать только вечером 2 сентября. Как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками и удерживалась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района. Его владельцем оказался известный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С.

В центре гаража огромная кровать. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По словам Елизаветы, она познакомилась с ним на сайте знакомств. 24 августа они должны были встретиться. Однако в машине он начал угрожать ей ножом и силой отвез к себе в гараж, где в течение десяти дней держал ее в наручниках и насиловал. Сейчас мужчина уже задержан. Ему предъявлено обвинение в похищении человека.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. И больше всего вопросов у правоохранительных органов вызывает странный гараж, где держали девушку. По размерам она больше напоминает трехкомнатную квартиру. Там полностью оборудована спальня, ванная комната и мини-кухня. Не исключено, что в этом гараже мужчина и раньше содержал девушек.

В гараже полностью оборудована спальня, ванная комната и мини-кухня. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Сейчас прорабатываются разные версии, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В том числе его проверяют и на причастность к аналогичным преступлениям. Не исключено, что он и раньше держал здесь девушек. Впрочем, он мог и просто приводить сюда любовниц, тайком от жены. Сейчас все эти версии проверяются.

Вопросов к этому гаражу действительно много. Огромное глухое помещение больше напоминает бункер: голые кирпичные стены, крепкие железные двери. Проведены все необходимые коммуникации - тепло, водоснабжение и электричество. Внутри есть все, что нужно для долгого проживания. Первое, что бросается в глаза, это огромная кровать, установленная посреди гаража. В нескольких шагах от нее ванная и мини-кухня. Здесь запросто можно было жить месяцами. Зачем ему понадобилось такое укрытие, предстоит выяснить следователям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли в подвале гаража: Стали известны подробности поисков 23-летней Елизаветы Бабиковой

Девушку искали больше недели (подробности)

«Увезли на дорогой машине с фальшивыми номерами»: 23-летнюю девушку вторую неделю ищут в Нижнем Новгороде

«Комсомолка» узнала подробности этого загадочного исчезновения – как оказалось, в его обстоятельствах много странностей и тревожных деталей. (подробности)

\