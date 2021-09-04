Задержан предполагаемый похититель Елизаветы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области задержали предполагаемого похитителя Елизаветы Бабиковой, 39-летнего бизнесмена Сергея Свешникова. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа. В течение десяти дней девушку искали всем миром. Однако смогли отыскать только вечером 2 сентября. Как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками и удерживалась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района.

В заточении девушка находилась больше десяти дней. Фото: СОЦСЕТИ

- На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - Там мужчина удерживал и насиловал девушку до момента ее обнаружения. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья».

Сам подозреваемый в совершении этого преступления Сергей Свешников в Нижнем Новгороде довольно известный человек. Он является генеральным директором крупной компании ООО «Атом». До сегодняшнего дня он считался примерным семьянином – у него красавица-жена и двое детей.

Сразу после освобождения девушки полиция приступила к поискам самого предполагаемого похитителя. За помощью следователи даже обратились к нижегородцам.

- Следователи СК обращаются к жителям Нижнего Новгорода и области за помощью в установлении местонахождения мужчины, подозреваемого в похищении девушки, - заявили следователи.

Сейчас мужчину допрашивают следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

И вот спустя несколько часов стало известно, что мужчина задержан. Сейчас с ним работают следователи.

- В настоящее время его допрашивают следователи, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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