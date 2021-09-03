«Простой работящий парень»: Знакомые рассказали о владельце гаража, в подвале которого больше недели держали 23-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

39-летний Сергей С. является владельцем того самого гаража, где нашли девушку. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне вечером Нижний Новгород потрясла новость о том, что в гаражном массиве одного из районов найдена 23-летняя девушка, которую искали больше недели.

Молодая красавица Елизавета Бабикова пропала 24 августа: ушла из дома в центре Нижнего Новгорода на встречу с мужчиной и бесследно исчезла.

- Выскочила из дома, пообещав вернуться через час, села в автомобиль и пропала. Телефон почти сразу стал недоступен, - рассказала знакомая семьи Елена Грунина.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что она села в машину Land Rover на соседней улице Белинского. Через 20 минут ее телефон выключился, дозвониться до нее было невозможно все это время. Номер машины по базе не пробивался.

Елизавета Бабикова пропала 24 августа. Нашли ее лишь 2 сентября - она была заперта в подвале гаража. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 2 сентября девушку нашли в гаражном массиве Приокского района – она была заперта в подвале, руки были скованы наручниками. В этом же гараже стоял тот самый «Ленд Ровер» с подложными номерами, на котором ее увезли.

- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашивают девушку, назначают экспертизы, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Успешный бизнесмен

Владельцем гаража, где нашли девушку, является некий 39-летний Сергей С. – нижегородский бизнесмен. В последние четыре года он является соучредителем и генеральным директором компании ООО «Атом», которая специализируется на проектировании, строительно-монтажных работах и инжиниринговых услугах. Среди заказчиков, работавших с ООО «Атом», значатся прокуратура, Институт ФСБ, суды, городская администрация, а также крупные нижегородские предприятия и компании.

- Благодаря профессионализму генерального директора, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, ООО "АТОМ" достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке строительства, - говорится на сайте «Генеральный директор. Рейтинг».

Сергей пропал 1 сентября в 15:30 – именно тогда его видели в последний раз на улице Красноэтновской, где находится офис его компании. Он уехал на своем белом «Мерседесе GL» в неизвестном направлении и бесследно исчез. Дома не находила себе места жена Лилия и двое детей. Когда муж не вернулся домой, женщина обратилась в полицию и к волонтерам, попросила помощи у друзей в соцсетях.

- Последний раз его машину видели на камерах 20:56 в районе Ближнего Борисова, машина двигалась в сторону Арзамаса. Телефоны были ещё доступны, но распечатку и местонахождение никто не сделает без уголовного дела, - рассказала она.

Примерный семьянин

Лилия и Сергей поженились 10 лет назад, у них родились двое детей – сын и дочь, которой сейчас всего три года. Кажется, они живут душа в душу, и в их семье царит гармония и любовь. Они везде и всюду вместе – на дачу, на море и даже на роды – Сергей присутствовал при появлении на свет обоих своих ребятишек.

Когда он внезапно исчез, близкие тут же забили тревогу. Знакомые сразу уверяли, что «просто загулять» он не мог – не тот человек. Волонтерские поисковые отряды распространили ориентировку с просьбой о помощи в поисках.

На следующий день в этой странной истории появились новые зацепки: камеры засекли Сергея в Приокском районе на окраине города.

- Нашли по камерам, что он появлялся на улице 40 лет Победы дом 17 и в радиусе трех километров от этого места, - сообщила его супруга.

Возможно, Сергей заезжал в гараж, который как раз находится в Приокском районе и в котором вчера нашли 23-летнюю Елизавету Бабикову. Лиза нашлась, а вот Сергея сейчас разыскивают – у следователей к нему есть много вопросов. Не исключено, что он мог быть причастен к похищению девушки, однако никаких официальных подтверждений этому пока нет.

Тот самый гараж, в подвале которого удерживали девушку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

«Простой работящий парень»

Знакомые семьи не верят, что Сергей способен на такое, ведь все его знают исключительно как положительного человека.

- Сергей простой и очень работящий парень, который всю жизнь вкалывает. Думаю, он не мог причинить вред девушке, - говорит знакомый семьи, пожелавший остаться анонимным.

Между тем поиски мужчины продолжаются. Его супруга также до сих пор не знает, где он.

- Я нормально. Держусь. Где Сережа, мне до сих пор неизвестно. Спасибо всем за поддержку! – написала она в своем Instagram 3 сентября.

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