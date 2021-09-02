23-летняя Елизавета Бабикова пропала в Нижнем Новгороде. Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде без вести пропала 23-летняя Елизавета Бабикова. Девушка 24 августа ушла из дома на улице Славянской и не вернулась. СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорят близкие пропавшей девушки, она вышла из дома, пообещав, что придет через час. И просто пропасть, загуляться где-то на нее совсем не похоже: родные уверены, что она бы обязательно нашла способ предупредить. Однако прошло уже больше недели с момента ее исчезновения, но она так и не вышла на связь.

Приметы пропавшей: рост около 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные.

Была одета в платье бежевого цвета, туфли. Особые приметы – татуировки. На груди в виде орла, а на бедре - изображение рыси.

Все, кому известно что-либо о месте нахождении Елизаветы Бабиковой, просят связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-51-86, 8(831)268–03-34 или по короткому номеру 123 (круглосуточно), 8-920-069-51-90 (с 09:00 до 18:00), либо сообщить в полицию по телефону 02.