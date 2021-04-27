Какой будет погода на майские праздники 2021 в Нижнем Новгороде. ФОТО: Рамиль Галиев

Долгожданные десять выходных майских дней наступят уже совсем скоро. В связи с этим нижегородцев волнует вопрос: погода на майские праздники 2021 года в Нижнем Новгороде – какой она будет? "Комсомольская правда" обратилась за ответом в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева поделилась достаточно неутешительными прогнозами на всю первую половину мая в этом году: "тепла ждать не стоит" – сказала Ольга Дмитриевна. Более того, начало мая сулит дожди. "Дожди, дожди и дожди".

Значительные изменения той погоды, которую мы наблюдаем сейчас, не произойдут. Оставшуюся неделю апреля на улице будет от 9 до 14 градусов тепла. После она будет колебаться от +6 до +12, поскольку на регион надвигается прохладный воздух с Балтийского моря. Ольга Мокеева отметила, что любое кратковременное потепление (до +15) будет компенсироваться очередным похолоданием и сильным порывистым ветром. "Май – месяц капризный" – добавила она.

2-3 мая осадки могут пройти в некоторых районах Нижегородского региона, преимущественно на севере области. Примечательно, что на стыке апреля и мая нижегородцев ещё может настигнуть снег. Как минимум, пройдут дожди с мокрым снегом.

– Сейчас мы отстаём от погодного графика: среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов, – пояснила Ольга Дмитриевна.

В начале мая в регион нагрянут ночные заморозки, температура опустится в среднем до -1.

– Поэтому высаживать что-то в открытый грунт ещё рано! – обратилась начальник отдела метеопрогнозов к огородникам с рекомендациями. – Весна в этом году поздняя. Ждём лета!

Но приятный момент во всей этой истории всё же нашёлся:

– Зато работать на участках можно – комаров не будет, – добавила Ольга Мокеева.

А также она затронула тему купаний, отметив, что лезть в воду в обозримом будущем категорически рано. Сейчас температура воды составляет примерно +8 градусов.

В заключение темы, в ФГБУ уделили внимание проблеме пожаров, чрезвычайно остро стоящей сейчас в Нижегородской области. Риски распространения пожаров очень высоки, в особенности во время сильного ветра, зачастившего в нашем регионе.

– Сухостоя тьма! Не жгите мусор, не жгите траву! – призвала нижегородцев Ольга Мокеева.

Напомним, чуть ранее мы рассказали о погоде на Пасху в Нижнем Новгороде, а также поделились советом, как выбрать мясо для шашлыка на майские праздники. Также "Комсомолка" развеяла слухи о запрете продажи алкоголя в грядущие праздники.

Не стоит забывать, что в Нижегородской области и Нижнем Новгороде введён особый противопожарный режим.

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